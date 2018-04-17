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HDP'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı: Hodri meydan diyoruz, bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı geldi

17 Nisan 2018 17:07

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin olarak açıklama yaptı. "AKP'yi devirmenin zamanı geldi" diyen Buldan, sözlerinin devamında "Afrin'e giderken Osmanlı tokadı atacağız demişlerdi. Seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazırlanın. Kürtlerin attığı tokatla feleğinizi şaşıracaksınız" ifadesini kullandı. Buldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları daha önce çok kez reddettiğini hatırlatarak "Bahçeli, Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini, kankası Bahçeli'ye açıklatıyor" dedi.

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