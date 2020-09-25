HDP'ye yönelik gözaltı operasyonlarına Kadıköy'de protesto

HDP’liler İstanbul Kadıköy'de bir araya gelerek partiye yönelik operasyonu protesto etti.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu burada yaptığı konuşmasında "Bu operasyona konu olan Kobani protestolarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması için defalarca önerge verdik" dedi.

HDP İstanbul İl Başkanı Elif Bulut, "Birçoğumuz her sabah kalktığında sosyal medyaya bakıyoruz çünkü bu ülkede gece yatarken ve sabah kalkarken ki iklim değişiyor. Bu iklimi en çok değiştirenler de bizim gibi mücadele edenler. Mücadele edenler oldukça faşizm biliyor ki 'kendini yerleştiremeyecek' Biz demokratik ittifakı güçlendirdiğimiz sürece onlar rahat uyku uyuyamayacaklar. Burada gördüğünüz 'HDP susturulamaz' sadece bir slogan değildir. Biz susmadık, susmuyoruz, susmayacağız" dedi.

Başsavcılığın 2014’teki Kobani olayları nedeniyle başlattığı soruşturmada bugün 82 kişiye gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında HDP’li ismin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.