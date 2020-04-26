HDP, salgın günlerinde başlattığı 'Kardeş Aile Kampanyası' için çağrısını yineledi; 'Paylaşıyoruz, dayanışıyoruz'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde ihtiyaç sahiplerine yardım için başlattıkları 'Kardeş Aile Kampanyası'na destek çağrılarını yineledi.

"Salgın zamanlarında da kapımızı başkasına açmanın, yan yana olmanın, bir güler yüzün yani dayanışmanın türlü türlü yolları var" denilen Videoda, "Aynı mahallede, sokakta yaşadığımız insanları unutmuyoruz. Paylaşmamız ve dayanışmamız için bir araya gelmemiz gerekmiyor. Doğa bizi bir kez daha bir olmaya, birlik olmaya çağırıyorken yarı açacak rengarenk çiçeğin tohumlarını birlikte toprağa ekiyoruz. Sadece bugün için ve salgına karşı değil bugünden yarına ellerimiz daha güçlü birleşsin diye paylaşıyoruz, dayanışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

HDP, 'Kardeş Aile Kampanyası'nı 5 Nisan'da başlattığını duyurmuş, kampanyanın detaylarını şöyle açıklamıştı;

• Tüm il ve ilçe örgütlerimiz yardım edilecek kardeş aileleri tespit edecektir. (Ekonomik açıdan zor durumda bulunan, ihtiyaç sahibi, salgın sebebiyle işsiz kalmış, salgın tehdidine rağmen çalışmak zorunda olan aileler öncelenecektir. Bu kapsamda hali hazırda tespit edilmiş 50 binden fazla aile vardır, tespit çalışmaları devam etmektedir.)



• Tüm il ve ilçe örgütlerimiz, kendi yerellerinde yaşayan, ekonomik durumu nispeten iyi olan ailelerimizle iletişime geçerek, “dayanışmacı kardeş aile” olmaları konusunda çağrıda bulunacaktır.



• İl ve ilçe örgütlerimiz Dayanışmacı Kardeş Aile ile ihtiyaç sahibi Kardeş Ailenin iletişime geçmelerini sağlayacaktır.



• Belli merkezlerde belirlenen marketlerle indirim anlaşması yapılmıştır. 200 TL değerindeki gıda paketlerini kardeş ailelere ulaştırmak da kampanyaya katılmanın bir başka yoludur.



• Tüm seçilmişlerimiz (Parti Meclisi üyelerimiz, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye eşbaşkanlarımız) kardeş ailelerle dayanışma göstererek kampanyanın öncüleri olacaktır.



• Her milletvekilimiz başlangıç olarak 10 kardeş aileye destek olacaktır.



• Kampanya süresince “bir elin verdiğini diğer el görmez” felsefesi esas alınacaktır.