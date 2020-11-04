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HDP: Okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için verdiğimiz önerge, AKP-MHP oylarıyla reddedildi

İzmir depreminin ardından kamu kurumlarının binalarının güvenilirliği de tartışma konusu olmuştu

04 Kasım 2020 19:10

HDP'ye bağlı 'HDP Ekonomi' isimli Twitter hesabından yapılan bir video paylaşımda "Okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için MEB bütçesinin 10 milyar lira artırılması önergemiz, AKP-MHP oylarıyla reddedildi" denildi.

Meclis'te MEB ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. HDP'den yapılan videolu paylaşımda 'Okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için MEB bütçesinin 10 milyar lira artırılması'na ilişkin sundukları önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği belirtildi. 

Videonun sonunda HDP tarafından verilen önergenin reddedildiği görülüyor. 

110'dan fazla insanın hayatını kaybettiği İzmir depreminin ardından kamu kurumlarının binalarının güvenilirliği de tartışma konusu olmuştu.

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