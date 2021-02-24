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HDP'nin 'İş ve Aş Buluşmaları' devam ediyor: "Bizim derdimiz barıştır. Barış olursa iş de gelir aş da gelir"

24 Şubat 2021 13:07

Halkların Demokratik Partisi, 2021 yılı boyunca devam edecek olan 'İş ve Aş Buluşmaları'nın' üçüncüsünü; ekonomi, emek, sağlık ve sosyal politikalar, ekoloji komisyonları ortaklığında 22-23-24 Şubat tarihlerinde Van’da gerçekleştirdi. 

Eş Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, PM üyeleri ve il yöneticileri ile; Van’da bulunan sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla, emekçiler, esnaflar, kadınlar, gençler, çiftçiler, KHK’liler ve işsiz vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiren HDP, halkın sorunları dinliyerek ve çözüm önerilerini aktarıyor.

24 Şubat’ta kentteki çeşitli meslek gruplarına, esnaflara, dernek ve meslek odalarına ekonomi ve emek temalı ziyaretler gerçekleştirmeye devam edecek olan HDP heyetinin ilk durağı Van İpekyolu’ndaki Hayvan ve Samancılar Pazarı oldu.

Yayla yasakları, yem fiyatlarının yüksekliği ve küpeleme konusundaki uygulamaların işlerini daha da kısıtladığını söyleyen hayvancılar, "Bizim derdimiz hayvana bağlı değil, bizim derdimiz barıştır. Barış oldu mu bolluk da gelir, iş de gelir, aş da gelir, her şey gelir. Ama kavga, ölüm olduğu zaman ağlamaktan ve gözyaşından başka hiçbir şey gelmez" dedi. 

 

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