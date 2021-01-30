HDP'nin basın açıklamasına polis müdahalesi: 22 gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) Batman'da Atatürk Parkı'nda yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Çıkan arbedede birisi çocuk olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

HDP ve DBP Batman’da basın açıklaması yapmak istedi. Polis, HDP Batman İl Binası’nın ve Atatürk Parkı'nın etrafını bariyerlerle kapatarak parka giriş çıkışlara izin vermedi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre parka girişlere izin verilmemesi nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Van Milletvekili Sezai Temelli, DBP Eş Başkanları Saliha Aydemir, Keskin Bayındır, HDP Milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Ayşe Acar Başaran, Feleknas Uca, Pero Dündar, Mehmet Rüştü Tiryaki, Sıdık Taş'ın aralarında olduğu çok sayıda milletvekili Turgut Özal Bulvarı üzerinde bekledi. Bekleyiş sırasında kitlenin toplanması üzerine polis pandemi gerekçesi ile açıklamaya izin vermeyeceğini bildirdi. Kitle ise cezaevlerinde yapılan açlık grevlerine ilişkin slogan atarak yürüyüşe geçti. TOMA'lardan sıkılan tazyikli su ile kalabalığa müdahale edilirken biri çocuk 22 kişi gözaltına alındı.

Polisin müdahalesi sırasında bazı milletvekillerinin de sıkılan gazdan ve tazyikli sudan etkilendiği görüldü. Yapılan müdahalenin ardından milletvekilleri HDP Batman il binasına doğru yürüyüşe geçerken burada kısa bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasına milletvekilleri dışında katılıma izin verilmezken açıklamayı DTK Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Bedran Öztürk gerçekleştirdi.

Açıklamayı Kürtçe yapan Öztürk, polis müdahalesini kınarken çalışmalarının ise süreceği mesajını verdi.