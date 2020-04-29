HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve avukatlar hapishaneye alınmadı: 'Cezaevinden çıkacak tabutların sorumlusu bu iktidardır!'

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP PM üyesi avukat Metin Özbadem ve İHD Urfa Şube yöneticisi 3 avukat, hak ihlallerini görüşmek için Urfa T Tipi Kapalı Hapishanesi önüne gelerek, yönetimle görüşme talebinde bulundu. Ancak hapishane yönetimi, Sürücü ve beraberindekilerin talebini kabul etmedi.

Hapishanenin önüne kalkanlar ile barikat kuran askerler ise, heyetin içeri girmesine engel oldu. Duruma tepki gösteren Sürücü, hapishanede hak ihlallerinin yaşandığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

“Muhatap arıyoruz. Cezaevinde neler oluyor” diye soran Sürücü, Covid-19 salgın sürecinde hapishanede neler yaşandığına dair bilgi almak istediklerine işaret ederek, “Bir tweet attı diye bir paylaşım yaptı diye binlerce gazeteci ve avukat Covid-19 ve ölümle karşı karşıya bırakılmış. Cezaevinden çıkacak tabutların sorumlusu bu iktidardır” dedi.