HDP'li Toğrul: Konuşuyoruz fezleke oluyor, susuyoruz fezleke oluyor ama Meclis ses etmiyor

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, milletvekilleri hakkında TBMM’ye gönderilen fezlekeleri eleştirerek, “Konuşuyoruz fezleke oluyor, susuyoruz fezleke oluyor, ama Meclis ses etmiyor” dedi.

TBMM Genel Kurulu’ndaki 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor. Bugün TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alındı. AKP, İyi Parti ve MHP gruplarından yapılan konuşmaların ardından HDP Grubu konuşmalarına geçildi. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, TBMM ve Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi için Toğrul, “Maalesef TBMM buna ses çıkarmadı; ‘benim çıkardığım yasayı nasıl ilga edersin’ demedi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yasaların torba teklif olarak çıkarıldığına dikkati çeken Toğrul, “Üç aylık sürede yasalaşan 80 teklifin tamamı torba kanun teklifidir. İhtisas komisyonları işlevsizleştirilmiş, sanki Meclis’in tek komisyonu Plan ve Bütçe imiş gibi yapılıyor” diye konuştu.

Toğrul, “Milletvekilliklerini düşürülmesi noktasında Meclis neredeyse ön açıcı rol oynamıştır. Berberoğlu kararını irdeleyen AYM, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’da seçme seçilme hakkına değinmemiştir. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gözaltına alınma sürecinde Meclis Başkanlığı’nın takındığı tutum, tam bir hukuk garabetidir. Cezaevinde, bu Meclis kendi vekillerine sahip çıkmadı. Aysel Tuğluk için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır. Konuşuyoruz fezleke oluyor, susuyoruz fezleke oluyor, ama Meclis ses etmiyor” ifadelerini kullandı.

Toğrul, “Meclis’in denetim yetkisi elinden tamamen alınmıştır. Soru önergeleri önce Meclis’in sansüründen geçiyor, orayı geçenler ise bakanlar tarafından süresi içinde cevaplanmıyor, cevaplandığında da ‘gereği yapılıyor’ gibi cevaplar geliyor” dedi.

Kaynak: ANKA