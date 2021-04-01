HDP'li Sürücü: Ceylanpınar TİGEM arazisinde izinsiz otlanan koyunlar gözaltına alındı; sanırız bu koyunlar da AKP’ye karşı

Güvenlik Soruşturması teklifinin Meclis’teki görüşmeleri sırasında CHP’li Mahmut Tanal, Şanlıurfa Ceylanpınar’da TİGEM’in arazisinde otladıkları gerekçesiyle çok sayıda koyunun ‘gözaltına alındığını’ söyledi. Bakan Yardımcısı, sahiplerine kesilen cezaların ardından 35 koyunun ‘serbest bırakıldığını’ aktardı. Söz konusu koyunların götürülme görüntüleri de ortaya çıktı.

"Şaka değil, sanırız bu koyunlar da AKP’ye karşı"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan HDP Urfa Milletvekili Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de "Şaka değil, Ceylanpınar TİGEM arazisinde izinsiz otlanan koyunlar gözaltına alındı. Güvenlikçi politikalar artık tarımı ve hayvancılığı da esir almış durumda. Sanırız bu koyunlar da AKP’ye karşı :)" diye yazdı.

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