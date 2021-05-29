HDP'li Saruhan Oluç: Yerine kayyım atanan Ergani Belediye Başkanı'nın kesinleşen beraat kararı Valilik ve İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine bozuldu

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, geçen yıl mart ayında yerine kayyım atanan Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın kayyım atamasına gerekçe gösterilen dosyadan beraat ettiğini, verilen karar üzerine göreve iade için başvurduğunda ise valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan itiraz sonucu kararın bozulduğunu söyledi.

TBMM'de konuyu gündeme taşıyan Oluç, ''Beraat etmesine sebep olan kararda savcılık makamı da beraat talebinde bulundu. Hakimler de oy birliği ile beraat kararı verdi. İtiraz süreçleri işledi, herhangi bir itiraz yapılmadı, istinaf yolu kapalı şekilde kesin karar verildi' dedi.

Oluç, ''Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın göreve iade dilekçesi vermesi üzerine Diyarbakır Valiliği ve İçişleri Bakanlığı 'bu karar bizleri mağdur edecek br karardır' diyor ve kesinleşen kararın bozulması talebinde bulunuyorlar. Sonunda kesinleşen dosyada karar bozulup dosya istinaf mahkemesine gönderiliyor'' diye konuştu.