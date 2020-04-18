HDP'li Piroğlu'dan kendisine maske uyarısı yapan vekillere: Siz kendi canınız kadar sokağa saldığınız işçilerin canını biraz dert edinin

TBMM Genel Kurulu'nda yeni infaz düzenlemesi ile ilgili yaptığı konuşma sırasında taktığı maskenin çıkması üzerine vekiller tarafından uyarılan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, vekillere tepki göstererek, "İşçinin emeğini çalanların kursağından giren her lokma haram olsun. Ve siz bu maskeyi bu kadar dert edinen siz, fabrikalara giden milyonlarca işçinin ölümünü biraz dert edinin. Kendi canınız kadar sokağa saldığınız işçilerin canını biraz dert edinin" diye konuştu.