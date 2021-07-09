HDP'li Paylan: Sedat Peker açık itiraflarda bulunuyor, açık itiraflar; yer, zaman, tarih veriyor, bir tane savcı harekete geçmiyor

HDP millletvekili Garo Paylan, "Somut delil olmadan siyasetçileri, HDP'lileri tutuklayanlar… Sedat Peker açık itiraflarda bulunuyor, açık itiraflar; yer, zaman, tarih veriyor. Bir tane savcı harekete geçmiyor." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada Paylan, "Hırsızlık, yolsuzluk almış başını gitmiş. Paramount Otelde birlikte tatil yapıp birlikte yiyip içiyorsunuz, birilerinin marinalarına çöküyorsunuz, beraber yiyorsunuz, beraber gasp ediyorsunuz. Hangi ifadeyi yazarsanız bu torba yasaya, savcı harekete geçebilecek? Var mı öyle yürek yemiş bir savcı, bıraktınız mı? Bırakmadınız. Niye? Harekete geçmeye çalışan savcıyı görevden alırsınız, bunu savcılar biliyor. Sizin hareketlerinize, iktidarınıza karşı karar alabilecek, sizin talimatlarınıza karşı karar alacak herhangi bir yargıcı sürersiniz, görevden alırsınız "FETÖ"cü dersiniz ona, "şucu" "bucu" dersiniz diye hiçbir yargıç harekete geçemiyor." dedi.

"S evgili Demirtaş, burada yargı reformu yapıyorlarmış"

Paylan şunları kaydetti:

"Yargı reformu yapıyormuş, İnsan Hakları Eylem Planı'nı devreye sokuyormuş ama seni bu Meclisin yaptığı yargı reformları hâlâ içeride tutuyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan AİHM kararlarına karşı bile "Onlar ne yaparsa yapsın biz AİHM kararını tanımayız, karşı hamlemizi yaparız." dedi ve beş yıldır Sevgili Demirtaş sizin tarafınızdan, saray tarafından rehin tutuluyor ve sevgili Demirtaş, burada yargı reformu yapıyorlarmış.

"Sevgili Figen Yüksekdağ, biliyor musun, İnsan Hakları Eylem Planını devreye sokuyormuş bu Meclis?"

Seni de yalnızca bu ülkeyi daha yaşanılır bir ülke yapmak için söylediğin ifadelerinden dolayı tam beş yıldır rehin tutuyorlar, saraydakiler rehin tutuyor; sevgili Sebahat Tuncel'i de, sevgili İdris Baluken'i de rehin tutuyorlar…

"Bu yargı reformu ne diyor biliyor musun sevgili İdris Baluken, sevgili Gültan Kışanak?"

Diyor ki: "Somut delil olmazsa yargılayamazsın." Peki, sevgili Gültan Kışanak, keşke buradaki vekillerle buluşsan da anlatsan, ne varmış acaba senin dosyanda somut delil olarak milletvekillerine bir anlatsan. Sevgili milletvekilleri, sevgili Gülten Kışanak'la bir buluşsanız, somut delil olarak dosyasında ne var acaba? Somut delil arayacakmış bundan sonra savcılar, yargıçlar davaları açarken.

" Üç buçuk yıldır Osman Kavala'yı içeride tutuyorsunuz"

Üç buçuk yıldır Osman Kavala'yı içeride tutuyorsunuz -Allah'ınızı severseniz- önce dediniz ki: "Gezi'yi organize etti, Gezi'yi finanse etti." Değil mi? İki yıl rehin tuttunuz. Gezi'yle ilgili tek bir somut ifade yoktu ve beraat etti. Ne yaptı peki saraydakiler? Osman Kavala'yı aynı gece "Efendim, ajanmış." diye tutuklattılar. Biz, Silivri'de bekliyorduk Osman Kavala'yı almak için yüzlerce arkadaşıyla, aynı gece başka bir iddianame yazdınız "ajanmış" diye içeri aldınız. Ne somut delil var elinizde? Sevgili Osman Kavala'ya bu ifadeyi kullanmaktan utanç duyuyorum ama Osman Kavala'nın ajanlığın "A" harfini yaptığına dair ne somut delil var elinizde? Hiçbir şey yok. Ne var? "Osman Kavala'yı içeride tutmamız gerekir." talimatı var, bunun dışında hiçbir şey yok.

Sizse bu ülkeyi bir istibdada, bir baskı rejimine mahkûm etmek istiyorsunuz ama ne mutlu ki Sevgili Osman Kavala'nın da sevgili Selahattin Demirtaş'ın da Gültan Kışanak'ın da İdris Baluken'in de Figen Yüksekdağ'ın da mücadelesini sürdüren milyonlarca insan var.

Böyle yargı reformlarıyla bir şey olmaz!Tek Adam Rejimi sürdüğü sürece, Tek Adam Rejimi ve onun ortağının Anayasa Mahkemesi, yargıçlar, yargı, Yargıtay üzerindeki baskısı kalkmadığı sürece istediğiniz yargı reform paketlerini geçirin, hiçbir şey değiştirmez. Yapmamız gereken, yargıyı bağımsız ve tarafsız kılmak. Bunun da tek bir yolu var: Tek Adam Rejiminin ve ortağının yargı üzerindeki baskısını kırmaktır.