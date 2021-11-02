HDP'li Paylan'dan Milli Eğitim Bakanı Özer'e: Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısında yüzlerce polisle mi özgür bireyler yetiştireceksiniz?

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer’e "Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısında yüzlerce polisle mi özgür bireyler yetiştireceksiniz?" sözleriyle seslendi. Paylan,"Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına kelepçe takarak mı, Boğaziçi’ne kayyım atayarak mı özgür bireyler yetiştireceksiniz? Lise öğrencileri bir tweet atıyor diye gece yatağından alınıyor farkında mısınız? Bir tweet atıyor diye çocukları gece yatağından alan bir iktidarın üyesi olarak mı özgür bireyler yetiştireceksiniz? Özgür bireyler demokrasi bilinciyle yetiştirilir" dedi.

Paylan şöyle konuştu;

"İşte siz, o 'neden?' diye soran çocukları kalıplara sokmaya çalışıyorsunuz"

"Cumhurbaşkanı ne diyorsa, biat etmesini istiyorsunuz çocukların sunumunuzda nasıl analitik düşünen çocuklar yetiştireceğinize dair tek bir cümle yok! Niye? Sanayiye ucuz iş gücü yetiştireceksiniz siz.

Eleştirel düşünce ile ilgili tek bir cümle yok sunumunuzda! Niye? Tek tip düşünmek istiyorsunuz. Cumhurbaşkanı ne diyorsa, ona biat etmesini istiyorsunuz çocukların. Eleştirel düşünebilen çocuklar olsa, size itiraz ederler. Çünkü siz tekçilik dayatıyorsunuz!

'Neden?' diye soran çocukları kalıplara sokmaya çalışıyorsunuz. Bir bebek doğar, ilk kez bir şey dayattığınızda 'neden?' diye sorar. Sonra biz onu kalıplara sokarız. Sonra o çocuğu 'hayır böyle düşünemezsin', 'böyle yapmazsın', 'öyle yaparsan başına iş gelir' diye kalıplara sokarız… Korkular dayatırız ve eleştirel düşünme özelliğini baskılarız. İşte siz, o 'neden?' diye soran çocukları kalıplara sokmaya çalışıyorsunuz."