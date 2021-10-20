HDP’li Paylan: 2022 bütçe görüşmelerine halkın katılması için Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdik

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve HDP milletvekilleri 2022 genel bütçe görüşmelerine halkın katılması için TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdiklerini söyledi. Paylan, “Üzülerek söylüyorum bu bütçede halkın talepleri yok. Bu sarayın bütçesidir. Bütçelerin saraylarda değil halkla hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

2022 Bütçe Kanunu Teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve HDP milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin komisyonda başlamasından önce basın toplantısı yaptı. Bütçe görüşmelerinin halka açık bir şekilde yürütülmesini hatta canlı olarak yayınlanmasını talep ettiklerini söyledi ve şöyle konuştu:

“Yüzde 1'in bütçesi"

“Bugün 2022 yılı Bütçe görüşmeleri başlayacak. Üzülerek söylüyorum bu bütçede halkın talepleri yok. Ataması yapılmayan öğretmenler yok. Emeklilikte yaşa takılanlar yok. Bu bütçede ay sonunu getiremeyen asgari ücretliler, işçiler emekliler yok. Bu sarayın bütçesidir. Yalnızca yüzde 1’in bütçesidir. Sarayın savaşın ve yandaşın bütçesidir. Bütçelerin saraylarda değil halkla hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldır savaşın bütçesiyle karşı karşıyayız. Kaynaklar savaş politikalarına ayrılıyor. Yandaşlara aktarılıyor ve lüks şatafat için harcanıyor. Oysa işçilerimiz şu an da açlık sınırın altında olan ücretle karşı karşıyalar. İşte bütün bu taleplerin bütçeye yansıması için saraya değil halka bütçe diyeceğiz. Yandaşa değil halka bütçe diyeceğiz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurduk. 2022 bütçe görüşmelerinin halka açılmasını talep ediyoruz.

AKP geçmiş dönemlerde olduğu gibi bütçe görüşmelerini halka kapatmayı planlıyor. Bizler bütçenin halkın katılımına açılması için talepte bulunduk. Bu bütçenin çiftçilerle, emekçilerle, işçilerle, işsizlerle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının taraf olmasını, taleplerinin dinlenmesini istiyoruz. Bütçe görüşmelerinde kim yandaşlardan yana, kim halktan yana halkımızın görmesi lazım. Bütçe görüşmelerinin canlı olarak yayınlanmasını da talep ettik. Bu talebimizle ilgili dilekçemizi de verdik."

Paylan: Bütçede bir virgülün değişeceğine dair inanç yok

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Komisyon Üyesi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, şöyle konuştu:

“Şu anda gördüğüm kadarıyla bu salonda halk yok, emeklilik yok, ay sonunu getiremeyen memurlar yok. Çiftçiler gübre atamıyor. Onların temsilcileri yok. Bütçe hakkı, demokrasilerde olmazsa olmazdır. Meclisler, bütçe hakkı mücadelesiyle kurulmuştur. Çünkü krallar vergi toplarlardı, yandaşlarını ihya ederlerdi, buna karşı olan halkın mücadelesi halk adına meclislere alınmıştır. Şu Meclis’te, bütçeye olan ilginin en düşük olduğu dönemi yaşıyoruz. Sarayın gönderdiği bütçede bir virgülün değişeceğine dair inanç yok. Saray; yandaşları, faizcileri ve yüzde 1’i zenginleştirmeyi esas almış. Yüzde 1’i ihya edecek bütçeye karşı halkın değiştirme gücü vardır. AKP MHP çoğunluğu el kaldırıp indirerek, bir virgülü değiştirmeyecek gibi duruyor. Bu amaçla bir dilekçe verdim. Halkın temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin bu bütçede bulunmasını talep ettim. İkinci talebimiz, yıllardır talep ediyoruz; bu bütçe tartışmalarını komisyon aşamasında canlı yayınlanması. Siz bu bütçe görüşmelerini canlı yayınlamıyorsunuz. Bu demokrasimiz için büyük eksiklik. Bunu halkın hakemliğine sunulması gerekir. Bununla ilgili hala vaktimiz var, gerekli girişimlerde bulunarak, alt yapının kurulmasını talep ediyoruz. 2022 yılı bütçesini görüşeceğiz, bütçe kesin hesabıyla ilgili çok kısa bölüm var veya yok. Olması gereken hem 2022 yılını görüşmemiz hem 2020 yılının hesabını görmemizdir. 2020 kesin hesabı görmek için alt komisyon kurulmasını talep ediyorum.”

Garo Paylan’ın konuşması sırasında AKP tarafından sık sık tepki geldi. Komisyon Başkanı Yılmaz da sık sık “usul üzerine konuşun” uyarısı geldi. Paylan da usul üzerine söz aldığını söyledi.