HDP’li Oluç: Lebaleb cenaze törenleri, kendi genelgesine uymayan bakanlık, aşılama fiyaskosu, sonuç 60 binden fazla vaka

HDP İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, Türkiye'nin Koronavirüs tablosunu eleştirdiği konuşmasında "Salgın bir felakete dönüştü. Lebaleb cenaze törenleri, kendi genelgesine uymayan bakanlık, aşılama fiyaskosu, sonuç 60 binden fazla vaka" dedi.

HDP'li Oluç, Türkiye'nin Koronavirüs tablosunu eleştirdi. HDP'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan konuşmasında Oluç, "İçişleri Bakanlığı 14 Nisan'da kısmi kapanma genelgesi gönderdi. Cenazelere katılım sayısı 8 kişi olarak belirlendi. Normalde vatandaş kendi ailesinin cenazesine sınırlı sayıda katılabiliyor. Ama geçen gün ortaya çıkan manzara tam tersi oldu. Yine bakanların ve çeşitli üst düzey bürokratların katıldığı bir cenaze... Son derece kalabalık bir durumla karşı karşıya kaldık. Soruyoruz iktidara; neden İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge yurttaşlara eşit uygulanmıyor? Bu ülkenin yurttaşları eşit değil mi?" diye sordu.

"Randevu alıp da gidenler aşı kalmadı diye geri gönderiliyor"

HDP'li Saruhna Oluç şunları kaydetti:

"Salgın bir felakete dönüştü. Bunun sorumlusu kim? Sağlık emekçileri değil, sorumlusu kötü yönetim ve iktidar. Ölüm sayısı 400'ün üzerine çıktı resmi rakamlarda, gayrıresmiler daha yüksek. Günlük vaka sayısı 60 bin üzerinde, aşağıya çekilemiyor. Bu arada aşıda skandal yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı duyuru yaptı 55 yaş üstü için aşılama başladı diye. İnsanlar randevu almaya çalışıp alamıyorlar. Randevu alıp da gidenler aşı kalmadı diye geri gönderiliyor"

"Türkiye'nin yüzde 61'i ruh ve akıl sağlığının bozulduğunu söylemiş"

"Bir araştırma şirketi Dünya Ekonomik Forumu için bir araştırma yapmış, Koronavirüs döneminde akıl sağlığınız nasıl diye. Türkiye'de yüzde 61 ruh ve akıl sağlığının bozulduğunu söylemiş. Bizden sonra Macaristan var yüzde 56 ile. Orada da Orban var, normal."