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HDP'li Meral Danış Beştaş'tan "Çıplak arama olduğuna inanmıyorum" diyen Özlem Zengin'e: Anlama sorunu var gerçekten

Meral Danış Beştaş, Özlem Zengin'in Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan özür dilemesi gerektiğini söyledi

18 Aralık 2020 17:36

HDP Grup Başkan Vekili, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, AKP Grup Başkanvekili ve Tokat Miletvekili Özlem Zengin'in "Türkiye'de çıplak arama olduğuna inanmıyorum. Gergerlioğlu meclisi terörize ediyor" sözlerine 'gerçeklikten uzak ve asılsız' diye tepki gösterdi ve Zengin'in Gergerlioğlu'ndan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Danış Beştaş, "Özlem Zengin işçilerin neden tartaklandığını da anlamamıştı. Bir anlama sorunu var gerçekten. Bu gerçeklikle olan savaşı kabul etmiyoruz. Çıplak arama işkencedir. İşkence suçtur. bu suçu şu anki iktidar sistematik bir şekilde uyguluyor" dedi.  

Meral Danış Beştaş TBMM'deki konuşmasında elindeki resmi raporlardan örnekler vererek Türkiye'deki cezaevlerinde yaşanmış çıplak arama olaylarına değindi. Siirt Milletvekili, çıplak aramaya maruz kalan insanların bizzat ağzından bu olayların yaşandığını dinlediğini söylerken, Manisa, Elazığ, Sincan ve Bakırköy cezaevlerinde vuku bulan benzer hadiselerden örnekler verdi.

HDP Vekili Beştaş konuşmasında şunları söyledi;

"Özlem Zengin'in açıklaması kamuoyuna yansıdı. Her zaman gerçeklikten uzak, asılsız bir açıklama. Haberin başlığı şöyle; "Gergerlioğlu meclisi terörize ediyor. Türkiye'de çıplak arama yok." Bunun sebebi şu; Ömer Gergerlioğlu milletvekilimiz Uşak'ta 30 üniversite öğrencisinin çıplak aramaya maruz kaldığını gösteren başvurular yapmıştı. Bu kadınların kendileri bizzat açıklama yaptı 'çıplak aramaya maruz kaldık' diye. Benim İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak bizzat gittiğim Bakırköy Cezaevi'nde resmi raporda da var. Orda da çıplak arama var ve ben bizzat dinledim 'çıplak arama var' diyenleri. Yine Elazığ'da resmi İnsan Hakları Komisyonu raporunda da var 'çıplak arama' ve en son Sincan cezaevinde de var çıplak arama. Bunlar resmi bilgiler. Yine TİV ve İnsan Hakları Derneği'nin raporunda da çıplak aramanın sistematik halde devam ettiği tespit edilmiş. Özlem Zengin inanmıyormuş. Ömer Gergerlioğlu'nu itham ediyor. Derhal Gergerlioğlu vekilimizden özür dilesin." 

Ne olmuştu?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemişti.  Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada kadınlara, "Külotunuzu çıkarın, oturun kalkın bakalım" dendiğini söyleyen Gergerlioğlu, "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı. 

TIKLAYINIZ - Gergerlioğlu bu kez Meclis kürsüsünden hatırlattı: Uşak'ta gözaltına alınan 30 kadın çıplak aramaya maruz tutuldu

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı' açıklamasına ilişkin "Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben Meclis'i terörize eden başka bir milletvekili görmedim. Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir. Ne münasebet, hem de bahsettiği kadınlar mütedeyyin kadınlar" demişti. 

TIKLAYINIZ - AKP'li Zengin: Gergerlioğlu Meclis'i terörize ediyor, Türkiye'de çıplak arama yok

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