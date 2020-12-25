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HDP'li Meral Danış Beştaş: SMA hastası bebekleri, çocukları ölüme terk etme gibi bir lüksümüz yok

"Yardım kampanyaları ile sonuç alınamıyor"

25 Aralık 2020 18:07

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, SMA hastası çocuklara dikkat çekerek "Çocukları, bebekleri ölüme terk etmek gibi bir lüksümüz yoktur" diye konuştu. 

Beştaş, SMA hastası çocukların durumuyla ilgili hükümete çağrı yaptı. "Her gün onlarca mektup alıyoruz, çok sayıda kampanya var sosyal medyada" diyen Beştaş, kendilerine gönderilen bir mektubu okudu. SMA hastası bir bebeğin ailesinden gelen mektupta hastalığın tedavisi için gerekli olan 2.4 milyon liradan bahsetti. 

"Bunlara karşı iktidarın bir çözüm üretmesi gerekiyor" diyen Beştaş, "Bebekleri, çocukları ölüme terk etme gibi bir lüksümüz yok. Yardım kampanyaları ile sonuç alınamıyor. Bu çok önemli bir konu" diye konuştu. 

 

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