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HDP'li Kenanoğlu, tutuklanan İsmail Demirbaş'ı hatırlattı; 'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarının sayılarını verdi

"Türkiye'deki 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' meselesi oldukça trajik bir duruma dönüşmüş durumda"

12 Kasım 2020 16:54

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sokak röportajında iktidarı eleştiren ve tutuklanan İsmail Demirbaş isimli vatandaşı hatırlatan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle vatandaşlar hakkında açılan davaların sayılarını verdi. 

"Türkiye'deki 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' meselesi oldukça trajik bir duruma dönüşmüş durumda" diyen Kenanoğlu, Eylül 2020 itibariyle bir yılda 36 bin kişiye soruşturma açıldığını ifade etti ve bu sayının 308'inin çocuk olduğunun altını çizdi. Kenanoğlu, geçmiş yıllardaki Cumhurbaşkanlarının döneminde bu sayının bir yılda en fazla 44 olduğunu söyledi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Erdoğan'ın ülkesinde bugün herkes kendisini ifade ediyor, kimse korkmuyor, kimse çekinmiyor" şeklindeki tweet'ini de hatırlatan Kenanoğlu, "Evet, özgürsünüz (!) Muhalefet liderlerine küfredecekseniz ve muhalif olan birisine yönelik bir şey söyleyecekseniz son derece özgürsünüz" dedi. 

Antalya'da sokak röportajı sırasında konuşan İsmail Demirbaş, verdiği röportaj sırasında ülkedeki ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştiren cümleler sarf etmişti. Röportaj sonrası Demirbaş'ın evini polisler basarak kendisini gözaltına aldı. Demirbaş adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken "Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim" dedi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Demirbaş ikinci kez konuştuğu bir sokak röportajında yine iktidarı eleştirince bir kez daha gözaltına alındı. Demirbaş hakkında bu kez ev hapsi kararı verildi. Demirbaş ev hapsi kararına itiraz etmek için bir gün sonra adliyeye gitti. Burada dilekçe veren Demirbaş hakkında tutuklama kararı verildi. Demirbaş Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

"Babamın serbest bırakılmasını istiyorum"

Geçtiğimiz hafta cezaevine görüşen Melih Demirbaş, babasının düşünceleri nedeniyle tutuklanmasına şöyle tepki gösterdi. “Babam kötü bir şey yapmadı. Düşüncelerini ifade ettiği için birçok şey yaşadı. Kendisi suç işlemedi. Maalesef yaşadığımız bu ülkede insanlar kendi düşüncelerini ifade ettikleri için tutuklanıyorlar. Bir an önce babamın serbest bırakılmasını istiyorum.”

TIKLAYINIZ - Sokak röportajında iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş tutuklandı!

 

 

 

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