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HDP'li Kenanoğlu, Mecliste Berkin Elvan'ı andı: Umarız yargı bir kez olsun bizleri şaşırtır

17 Haziran 2021 09:06

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Mecliste 16 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesinin ardından hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı andı. 

Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın Cuma günü görüleceğini hatırlatan Kenanoğlu, "Yedi yıldır oyalanarak devam eden mahkemelerin karar duruşması 18 Haziran Cuma yapılacaktır. Umarız yargı bir kez olsun bizleri şaşırtır ve suçluları hak ettiği cezalara çarptırır" dedi. 

HDP İstanbul Milletvekili Ali KenanoğluBerkin Elvan

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