HDP'li Hişyar Özsoy: THY uçaklarda Zazaca, Kürtçe anons yaparsa uçak mı düşer, devlet mi yıkılır?

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Meclis Genel Kurulu’nda Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada "THY uçaklarda sürekli olarak Arapça ve İngilizce anons yapılıyor. Zazaca, Kürtçe anons yaparsa uçak mı düşer, devlet mi yıkılır?" diye sordu.

Meclis Genel Kurulu’nda Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 yılı ve 2020 Kesin Hesap bütçesi görüşmesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, partisinin adına söz aldı.

"Tam anlamıyla utanç verici durumun içerisindeyiz"

Özsoy konuşmasında Ulaştırma Bakanı’na şunları söyledi:

“Bingöllüyüm, Diyarbakır’a sürekli gidip geliyorum. Uçaklarda sürekli olarak Arapça ve İngilizce anons yapılıyor. Bingöl’ün yüzde 70-80’i Zazaca konuşur. Diyarbakır’da Kürtçe konuşulur. THY'nin en azından bizim oralara giden uçaklarında bir Zazaca, bir Kürtçe anons yaparsanız uçak mı düşer, devlet mi yıkılır? Defalarca söylüyoruz, lütfen saraydaki yetkililerle düşünün buna bir çözüm getirin ayıptır.

"Sene olmuş 2021, millet Mars’a gidiyor, Ay’a gidiyor, ayın ötesine gidiyor. Biz Türkiye'ye geliyoruz şu Meclis'e "Kürt, Kürdistan" dedi. Bu neyin aklıdır. 6 yıldır dönüp, dolaştığımız yer gerçekten tartışmaların içeriğine baktığımız zaman tam anlamıyla utanç verici durumun içerisindeyiz."