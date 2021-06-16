HDP'li Güzel'den Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'na, SADAT’ın psikolojik savaş danışmanlığını yapan Tarhan’ın çağrılmasına tepki

Kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda akademisyenler dinlendi. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, SADAT’ın psikolojik savaş danışmanlığını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’ın komisyona çağrılarak kadına yönelik şiddet konusunda sunum yapmasına tepki gösterdi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, dün AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında yeniden toplandı. Bu kez akademisyenler dinlendi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’ın aynı zamanda SADAT’ın psikolojik savaş danışmanlığı yapması dolayısıyla komisyona çağrılmasına HDP Milletvekili Semra Güzel tepki gösterdi.

Güzel, "Kadına yönelik şiddeti önleme komisyonuna aynı zamanda SADAT’ın psikolojik savaş danışmanlığını yapan Nevzat Tarhan çağrılınca insan merak ediyor; bir psikolojik savaş uzmanının erkek şiddetini önlemede nasıl bir katkısı olabilir" dedi.