Kobani davası | HDP'li Gergerlioğlu: Her duruşmada skandal olaylarla karşılaşıyoruz

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan Kobani davasının bugünkü duruşması öncesi mahkeme önünde dava avukatları ile açıklama yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Toplumun bütün kesimlerine, muhaliflere açılmış bir dava" dedi.

Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde bugün görülen duruşması öncesinde HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve avukat Cahit Kırkazak açıklama yaptı.

Dava öncesinde Sincan Cezaevi Kampüsü önünde yaptıkları açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Gergerlioğlu, "Türkiye’nin 4 bir yanından gelen arkadaşlarımız avukatlarımız burada. Tamamen bir kumpas davası şeklinde devam ediyor. Hakimler değişiyor. Reddi hakim talepleri kabul edilmiyor. Biz de davayı yakından takip ediyoruz. Adil bir yargılama olması için elimizden geleni yapacağız. Yargılama da yavaş yavaş başlıyor. Kobani Davası'nı takip ediyoruz. Biz her duruşmada skandal olaylarla karşılaşıyoruz. Adil olmayan bir yargılama olmayacağı konusunda düşüncelerimiz netleşiyor" dedi.

İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm dava ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu dava aynı zamanda kadınlara açılmış bir dava"

"Dava tam bir kumpas davası. Hukuk ile ilişki kurulması mümkün değil. Bu ülkede hukuk da yok adalet de yok. Siyasi gerekçelerle açılmış bir dava. HDP’yi susturmak için açılmış bir dava. Aslında sadece HDP’ye değil. Toplumun bütün kesimlerine muhaliflere açılmış bir dava. Bu dava aynı zamanda kadınlara açılmış bir dava. Bu dava da kadınların yönetime katılımını, temsilini sağlayan eş başkanlık sistemini de yargılamaya çalışıyorlar.

"8 Mart, 25 kasım etkinliklerinde kadınların katılması yargılanıyor. Kadın özgürlük mücadelesi üzerine söyledikleri sözler yargılanıyor. Bu sebeple kadın özgürlük mücadelesine açılmış bir dava olduğunu unutmamak gerekir... Yargılanan arkadaşlarımız da avukat arkadaşlarımız da hukuk kuralları işleyecekse biz de asıl suçluları ortaya çıkaracağız diyorlar. Eğer hukuk işlemezse savunma vermeyeceklerini belirtiyorlar. Herkesi adalet için özgürlük için yan yana olmaya çağıralım."

Avukat Cahit Kırkazak da dava hakkında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bir an önce bu davayı bitirmeye çalışıyorlar"

"Bugünkü dava sadece kumpas davası değil aynı zamanda bir intikam davası. Şimdiye kadar bu tarz siyasi davalarda Kürtler yargılanırdı şimdi çevreciler, sol sosyalist, cephe de yargılanıyor. Bu dava sürekli güncelleştirilerek bir linç davasına dönüştürülüyor. İktidar her gün açıklama yaparak bu davayı baskılıyor. İktidar dosya hazırlama aşmasında ve şimdi yargılama aşamasında direk müdahale ediyor. Çünkü kamuoyu bu davanın açılmasını MHP Genel Başkan Yardımcısı Tweeti ile öğrendi. MHP Genel Başkanının açıklaması ile de iktidar bu davaya müdahale etmeye devam ediyor.

"Kumpas yargılamada seri bir yargılama yapmaya çalışıyorlar. Mahkeme başkanını da değiştirdiler. Yeni gelen başkan kumpaslar kurmaya devam ettiler. Bir an önce bu davayı bitirmeye çalışıyorlar. Biz bu mahkemeleri DGM'lerden, İstiklal Mahkemelerinden biliyoruz. Önlerine koyulmuş bir periyod var. Biz de olabildiğince bu sahte belgelerini ortaya koyarak kumpası ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."