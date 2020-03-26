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HDP'li Gergerlioğlu soruşturma açılmasına rağmen iddiasında ısrarlı: Bakanlık şeffaf olsun; Sincan'daki tutuklu Koronavirüs bölümünde yatıyor

26 Mart 2020 15:36

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir kişinin yeni tip Koronavirüs(Covid-19) testinin pozitif çıktığı iddiasını gündeme getirdiği için hakkında soruşturma açılmasının ardından, söz konusu hastanın yatırıldığı hastaneyi aradığını söyledi. Twitter hesabından yayınladığı video ile konuya ilişkin açıklama yapan Gergerlioğlu, "Hakkımda açılan soruşturmanın ardından konuyu daha ayrıntılı araştırdım. Başhekimlik yetkilileri ile görüştük. 70 yaşındaki Arif Yıldırım isimli tutuklu Koronavirüs için ayrılmış bölümde yoğun bakımda yatıyor" dedi.

Hastaneyi aradığında kendisinin yetkililerle uzun süre görüştürülmediğini ifade eden Gergerlioğlu, "Vekil olmama rağmen 1 saat kadar telefonu bağlamamakta inat ettiler, ısrarım sonucu Bilkent Şehir Hastanesi yetkilisine bağlandım, 23 Mart'ta Corona için ayrılan yoğun bakımdaki bölüme yatırıldığı, KOAH hastalığının da olduğunu açıkladılar. Corona negatif (-) dendi, o halde niye pozitif(+) hasta takibi yapılan yoğun bakımda" diye sordu.

Savcılığın açıklamasında hastanın negatif olduğunu söylediğini hatırlatan Gergerlioğlu,  "O halde soruyorum, Koronavirüs için ayrılmış bir yoğun bakımda 'negatif' olan bir insanın yeri nedir?" dedi. 

Bakanlıkların şeffaf olması gerektiğini ve cezevlerinde salgın başlamadan tahliyelerin yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Gergerlioğlu,  "Ben bir milletvekili olarak bilgiye ulaşmada bu kadar zorluk çekerken halkımızın ne kadar zorluk çekeceği ortadadır" diye konuştu. 

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip Koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkan tutuklu olduğu yönünde paylaşım yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında"halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak"  gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.  Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Sincan Kapalı Cezaevi'ndeki bir tutukluda Koronavirüs'e rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

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