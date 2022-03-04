HDP'li Gergerlioğlu: Siyaset yapma hakkım tekrar engelleniyor, büyük bir skandaldır

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir konferansa katılmak için yut dışına gitmeye çalışırken yurt dışına çıkış yasağının olduğunu öğrendiğini söyledi. Hakkında bir soruşturma açıldığını ancak milletvekili olması dolayısıyla böyle bir şeyin mümkün olmadığına dikkat çeken Gergerlioğlu, "Benim milletvekilliği yapmamı cezaevine atarak engellemeye çalıştılar, şu anda Meclis’e döndüm, halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz fakat siyaset yapma hakkım tekrar engelleniyor ve önceden de bana haber verilmeksizin bakın bilet aldıktan sonra haberim oluyor böyle bir engellemenin olduğu ve son anda gidişim şu anda iptal olmuş durumda" dedi.

"Yine milletvekilliğim, dokunulmazlığım ve siyaset yapma hakkım gasp ediliyor, engellenmeye çalışılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bunu yapıyor" diyen Gergerlioğlu, " Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bunu yapıyor! Evet bir milletvekiliyim Almanya’da siyasi bir konferansa gitmek için bilet aldım fakat son anda öğrendim ki hakkımda yürütülen bir soruşturma var. Ben milletvekiliyim, hakkımda bir soruşturma şu anda yürütülemez ama şu anda hakkımda bir yurt dışı yasağı konulmuş ve itiraz ettik, bu yurt dışı yasağı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırılmadı! Böyle bir karar verildi" ifadelerini kullandı.

Yaşananları "skandal" olarak değerlendiren Gergerlioğlu, "Çok bariz bir şekilde iktidarın eliyle, yargının zalim kararları ile bu karar verilmiş durumda" ifadelerini kullandı.