HDP'li Gergerlioğlu Kayseri'deki 'karnabahar sırası'nı paylaştı: "Ecevit'e laf söyleyenler utanır mı?"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde uzun bir kuyruk görüntülendi. Kuyruğun nedeni ise 1 lira 25 kuruşa satılan karnabahar...

Twitter hesabından görüntüleri paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu videoya "Sıralar, sıralar... 'Karnabahar sırası, vay anasına' 1,25 TL 'den satılan karnabahar kuyruğu... Rahmetli Ecevit'e laf söyleyenler utanır mı? Hiç sanmıyorum. Bin bir surat olanlarda utanma duygusu olmaz..." notunu düştü.