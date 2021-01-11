T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li Gergerlioğlu Kayseri'deki 'karnabahar sırası'nı paylaştı: "Ecevit'e laf söyleyenler utanır mı?"

"1,25 TL 'den satılan karnabahar kuyruğu..."

11 Ocak 2021 12:57

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde uzun bir kuyruk görüntülendi. Kuyruğun nedeni ise 1 lira 25 kuruşa satılan karnabahar... 

Twitter hesabından görüntüleri paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu videoya "Sıralar, sıralar... 'Karnabahar sırası, vay anasına' 1,25 TL 'den satılan karnabahar kuyruğu... Rahmetli Ecevit'e laf söyleyenler utanır mı? Hiç sanmıyorum. Bin bir surat olanlarda utanma duygusu olmaz..." notunu düştü. 

ETİKETLER

ömer faruk gergerlioğlugergerlioğlukayserimelikgaziildemkarnıbaharkuyruk

Diğer Videolar

TİP, işçi Erman'ın sözlerini paylaştı: Hâlâ mı grevimizi şımarıklık olarak görüyorsun?

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Şubat 2021

"Ölürsem, kanserden değil adaletsizlikten öldü deyin" demişti; Cumartesi Anneleri, Kiraz Şahin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış sırasında Ulaştırma Bakanına asfalt uyarısı

Berna Laçin, Ahmet Kaya’ya çatal bıçak atılan geceyi anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'de teşkilat kalmadı; kulakları sadece...

Kerim Rota: Merkez Bankası 126,3 milyar doları cari açık için...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yiğit Bulut: Dolar 30 lira da olsa TL’de kalan kazanıyor;...

Ankara ve İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama: Yeni uygulamaya...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir"...

Doğan Akın: Demirören ailesi gazetecilik faaliyetini taşıyamayacak bir aile olduğunu...

Cansu Dere'nin Melis Sezen'li paylaşımına Seren Serengil'den tepki: Kocanın metresiyle...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'de teşkilat kalmadı; kulakları sadece...

Kerim Rota: Merkez Bankası 126,3 milyar doları cari açık için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24