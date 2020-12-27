HDP'li Gergerlioğlu: Ayhan Bilgen ve arkadaşlarımızın tutukluluğuna gece yarısı devam kararı verildi

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yerine kayyım atanan ve 2 Ekim’den bu yana tutuklu olan eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in gece yarısı tutukluluğuna devam kararı verildiğini belirterek "Gündüz nereye kalmış, gece yarısı tutukluluğa devam kararı verildi. Bu hukuksuzluklarla bir yere gidemezsiniz. Ben, Ayhan beyden sonraki MAZLUMDER başkanıydım. Biz, MAZLUMDER’deyken 367 krizine karşı sonuna kadar mücadele etmiştik. 2008’di, AKP’ye kapatma davası açılmıştı, ben MAZLUMDER Genel başkanıydım. Sabah ilk açıklamayı ben yaptım" dedi.

Gergerlioğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göndermede bulunarak "Bugün, hani Bakanınız var ya, ona buna küfrediyor, o gün size ağız dolusu küfrediyordu. Biz güç ekseninde değiliz, hak kesenindeyiz, hiç de şaşmadık" diye konuştu.

Gergerlioğlu şunları söyledi;

“Dün gece yarısı 01.30’da, Ayhan Bilgen ve diğer arkadaşlarımız duruşmalı olması gereken bir tutukluluk değerlendirmesine apar topar çıkarıldı. Gündüz nereye kalmış, gece yarısı tutukluluğa devam kararı verildi. Bu hukuksuzluklarla bir yere gidemezsiniz. Ben, Ayhan beyden sonraki MAZLUMDER başkanıydım. Biz, MAZLUMDER’deyken 367 krizine karşı sonuna kadar mücadele etmiştik. 2008’di, AKP’ye kapatma davası açılmıştı, ben MAZLUMDER Genel başkanıydım. Sabah ilk açıklamayı ben yaptım. Bugün, hani bir Bakanınız var ya (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu), ona buna küfrediyor, o gün size ağız dolusu küfrediyordu. Ben gücün yanında değilim. Kimisi, güç bu tarafa giderse bu tarafa, bu tarafa giderse bu tarafa gider. Biz hak eksenindeydik, Allah’a şükürler olsun, hiç de şaşmadım bu eksenden."