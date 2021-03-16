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Ermeni Mezarlığı üzerine TOKİ inşaatı; "Ölülerin üzerine beton dökmeyi hangi vicdanlı Müslümanın vicdanı kabul ediyor?"

Polis HDP Milletvekili Garo Paylan ve beraberindeki heyeti mezarlığa sokmadı

16 Mart 2021 15:45

T24 Haber Merkezi

Ankara’da Ermeni Mezarlığı üzerine TOKİ inşaatı yapılmasını yerinde incelemek isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş ve beraberindeki heyete polis izin vermedi.  

Ankara- Ulus'ta bulunan, üzerine beton dökülen Ermeni mezarlarının bulunduğu Hergelen Meydanı'nda yerinde inceleme yapmak isteyen heyet polis tarafından engellendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Paylan "Ölülerin üzerine beton dökmeyi hangi vicdanlı Müslümanın vicdanı kabul ediyor?" dedi. 

Polisin izin vermediği, sonrasında inşaat iznini ilişkin belgelerin gösterildiği heyetle birlikte açıklama yapan Paylan "Burada yaşayan Ermeni halkı, ölülerini dualarla defnedip, mezar taşları diktiler. O ölülerin mezar taşları yıkılmıştı. Şimdi de o ölülerin mezarları üzerine beton dökülüyor. Bunu hangi vicdan kabul ediyor? Bunu elbette Hristiyan vicdanı kabul etmez, vicdanımız sızlıyor. Peki, ölülerin üzerine beton dökmeyi bu topraklarda çoğunluğu oluşturan Müslümanların vicdanı kabul ediyor mu?" diye konuştu. 

TOKİ inşaatı sırasında bulunan insan kemikleri

Paylan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Ermeniler sürüldüler ama geride kalan ölülere de saygı gösterilmedi"

Ankara bu bölgede kuruldu ve Ankara’nın halkları; Ermeniler, Rumlar, Türkler bu bölgede bir arada yaşadılar.  Burada medeniyet ürettiler ve burada öldüler, ölülerini buraya gömdüler. Bu mekân Ermenilerin mezarlığıydı. Burada yaşayan Ermeniler, bu topraklardan sürüldüler. Dirilere saygı gösterilmedi. Ama geride kalan ölülere de saygı gösterilmedi.

Ölülerin üzerine beton dökeceksiniz, sonra buradaki esnafın dükkanlarını yıkacaksınız; o esnafları buradaki mezarlığın üzerinde dükkân yapıp, ticaret yaptıracaksınız. Buradaki esnafların bunu asla kabul etmeyeceğini biliyorum ama kamu vicdanı bunu kabul ediyor mu? Bu ülkenin vicdanı bunu kabul ediyor mu, göreceğiz.

"Kamu adına denetim yapmam engelleniyor"

Bu ülkenin bir milletvekili olarak kamu alanı üzerine yapılan kaçak inşaatı denetlemeye geldim. Emniyet görevlileri ve adına mimar denilen bir kişi benim buraya girmemi, kamu adına denetim yapmamı engelledi. Mimarlar Odası Başkanımız ve yöneticileri kamu adına buradaki kaçak inşaatın denetimini yapacaklardı ama denetim yapmamız engellendi. Kapısında ne olduğu belli olmayan etrafı çerçevelenmiş bir alan var. Kapısında tabela bile yok, ruhsatı bile yok. Kaçak bir inşaat var burada ve bizim denetimimiz engelleniyor.

"Ankara halkı Ermeni mezarlarının üzerine beton dökülmesine dur demelidir"

Bu kaçak inşaata ve kamu vicdanını yaralayan; Ermeni halkının mezarlarının olduğu alana beton dökülmesinin bir an önce durdurulmasını talep ediyorum. Ülkenin yürütmesi, yargısı, meclisi ve sivil toplumu ve en önemlisi Ankara halkı Ermeni mezarlarının üzerine beton dökülmesine dur demelidir. Ankara halkı bu saygısızlığı hak etmiyor.

Üzerine beton dökülen mezarlıktan fotoğraf

Paylan daha önce de ilgili Bakanlığa önergede bulunmuştu

Eş Başkan Yardımcısı Paylan, daha önce de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle , TOKİ inşaatında Ermeni Katolik mezarlığının olduğu bölgede insan kemiklerinin bulunması üzerine önerge vermişti. Paylan önergede şunları kaydetmişti:

"Ermeni mezarlığı üzerine yapılan TOKİ inşaatı neden durdurulmamaktadır? TOKİ’nin Ankara’nın kültürel varlıkları ve kent hafızasını yok ettiğinin farkında mısınız? Anadolu Ermenilerinin kemikleri ve kültürel varlığı üzerine neden beton döküyorsunuz?”

 

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