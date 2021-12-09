T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li Çepni: Karadeniz, bu kan emiciler değil; , İkizdere halkıdır, Kazım Koyuncu’dur, Metin Lokumcu’dur!

09 Aralık 2021 12:52

HDP milletvekili Murat Çepni, "Karadeniz, bu kan emiciler değil; Havva Ana’dır, İkizdere halkıdır, Kazım Koyuncu’dur, Metin Lokumcu’dur!" dedi. 

Çepni Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Karadenizlilerin havasına, suyuna, doğasına sahip çıkan insanlar olduğunu vurgulayan Çepni şöyle konuştu: Karadeniz, hakkına hukukuna sahip çıkanlardır. Karadeniz, Artvin'de "Devlet benim." diyen Havva anadır. Karadeniz, İkizdere'de bu talana "Dur!" diyen Ayşe teyzedir. Kazım Koyuncu'dur, Metin Lokumcu'dur, Siz bu halkı zehirlersiniz Giresun'da olduğu gibi. Bugün AKP adına bu gerçeklerin karşısında söz söyleyenlerin tek derdi paradır, para! Utanma duygusunu yitirmiş bir modelsiniz siz! Nasıl bir modelsiniz bunu bilmiyorum, bunu bilim insanları ortaya koymak zorunda. Ortada 2 tane fotoğraf var. Bu ülkenin Bakanı, adını anmıyorum... Envaiçeşit suçlularla çekilen bir fotoğraf var, bir de ormanını, ağacını koruyanların fotoğrafları var İkizköy'de, İkizdere'de." ifadesini kullandı. 

 

HDPMurat ÇepniİkizdereKaradeniz

Diğer Videolar

Konyalı gencin “FED’in alacağı faiz kararı Türk Lirasını nasıl etkiler” sorusuna Babacan’dan yanıt: Türk Lirasını asıl Cumhurbaşkanı'nın tezleri etkiliyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin baş şüphelisi yakalandı; operasyon anı kamerada

Mansur Yavaş, ABB'nin et desteği kampanyasını paylaştı: Biz burada kaybedeni olmayan, büyük bir aileyiz

Yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı

CHP'li Akın: İktidar enerji krizine göz göre göre yakalandı, bu da vatandaşa zam olarak yansıyacak

Polis yankesiciyi üstüne atlayarak yakaladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24