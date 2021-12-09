HDP'li Çepni: Karadeniz, bu kan emiciler değil; , İkizdere halkıdır, Kazım Koyuncu’dur, Metin Lokumcu’dur!

HDP milletvekili Murat Çepni, "Karadeniz, bu kan emiciler değil; Havva Ana’dır, İkizdere halkıdır, Kazım Koyuncu’dur, Metin Lokumcu’dur!" dedi.

Çepni Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Karadenizlilerin havasına, suyuna, doğasına sahip çıkan insanlar olduğunu vurgulayan Çepni şöyle konuştu: Karadeniz, hakkına hukukuna sahip çıkanlardır. Karadeniz, Artvin'de "Devlet benim." diyen Havva anadır. Karadeniz, İkizdere'de bu talana "Dur!" diyen Ayşe teyzedir. Kazım Koyuncu'dur, Metin Lokumcu'dur, Siz bu halkı zehirlersiniz Giresun'da olduğu gibi. Bugün AKP adına bu gerçeklerin karşısında söz söyleyenlerin tek derdi paradır, para! Utanma duygusunu yitirmiş bir modelsiniz siz! Nasıl bir modelsiniz bunu bilmiyorum, bunu bilim insanları ortaya koymak zorunda. Ortada 2 tane fotoğraf var. Bu ülkenin Bakanı, adını anmıyorum... Envaiçeşit suçlularla çekilen bir fotoğraf var, bir de ormanını, ağacını koruyanların fotoğrafları var İkizköy'de, İkizdere'de." ifadesini kullandı.