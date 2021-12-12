HDP'li Beştaş: İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran siz, kravatlı ve üniformalı kadın katillerini koruyan siz

TBMM’de 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçeleriyle devam ediyor.

Görüşmeler esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, HDP’ye seslenerek, “Kadına şiddeti konuşanlar Diyarbakır annelerine bakacak. Kaç kere gittiniz Diyarbakır Annelerinin yanına?” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Sizin koruma kalkanınız yüzünden ziyaret edemediğimizi söyleyeyim. Ben defalarca gittim, bir defa temas edebildim çünkü İçişlerinin kolluğu gitmemize izin vermiyor, çünkü onları siyasi amaçlarınız için kullanıyorsunuz ama aynı şeyi Cumartesi Anneleri için yapmıyorsunuz” yanıtını verdi.