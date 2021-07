HDP'li Beştaş, hasta tutuklu M.Emin Özkan'ı ziyaret etti: Yoğun bakımda olması gerekirken tutuklu olarak yargılanıyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kelepçeli şekilde hastaneye götürülürken çekilen görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine gündeme gelen hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan'ı cezaevinde ziyaret etti. Yaptığı ziyaretin ardından açıklama yapan Beştaş, "Yoğun bakımda olması gerekirken tutuklu olarak yargılanıyor" dedi.

5 kez kalp krizi geçiren, 4 defa da anjiyo olan tansiyon, zehirli guatr, kemik erimesi, böbrek ve bağırsak bozuklukları olan Özkan'ın her an hayatını kaybetme tehlikesi bulunduğunu ifade eden Beştaş, her gün revire gittiğini, duymakta zorluk çektiğini belriterek, "Beklediğimden de kötüydü. Çok zorlayamadım çünkü konuşacak halde değildi. Damağı kurumuş, tekerlekli sandalyede geldi. Kulakları iyi duymuyor. Aslında şu anda yoğun bakımda olması gereken bir durumda. Fakat buna rağmen tutuklu olarak yargılanıyor. Hatta hakkında açılan davada yargılamanın yenilenmesi de kabul edildi. Adana’da bu dava da devam ediyor. 25 yılın sonunda bile hâlâ serbest bırakılmamasının adı işkencedir. Adım adım ölüme gidiyor, ölüme gönderiliyor. Çok kötü gördüm kendisini M. Emin Özkan'a daha fazla işkence yapılmasın. Serbest bırakın" çağrısında bulundu.

