HDP'li Beştaş: ÇHD davasında hukuk katledildi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "ÇHD davasında hukuk katledildi. Bu dava, insan hak ve özgürlüklerine doğrudan saldırı teşkil eden bir davadır. Davada yargı özgürce karar veremediği için istenen cezanın infazını yatan Selçuk Kozağaçlı hakkında tutukluğun devamı kararı verildi." dedi.

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Asrın Hukuk Bürosu üyelerinin de bulunduğu 21 avukatın yargılandığı davada, sekiz yıldır “varlığı, geçerliliği” tartışma konusu olan “dijital deliller”in ilk kez mahkemeye getirildiği açıklandı. 17 Kasım 2021’de yapılan duruşmada savunma avukatlarının talebi doğrultusunda “gizli tanıklara ilişkin belgeler” yönünden kovuşturmanın genişletilmesine karar verildikten sonra davanın görülmesine İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün (5 Ocak 2022) devam edildi. Mahkeme Başkanı, “6 hard disk, 3 DVD ve 2 CD’den oluşan dijital delillerin” bir gün önce, 4 Ocak’ta ulaştığını açıkladı. Duruşmada söz alan avukat İlhan Cihaner, dijital delillerin altındaki imzanın, FETÖ davası kapsamında tutuklanan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 45 yıl hapis cezasına mahkûm edilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek’e ait olduğunu belirterek, “Fethullahçı çetenin ürettiği dijital delillerin köküne gidilerek araştırılmasını” istedi. Davada yaklaşık altı yıldır tutuklu olarak yargılanan eski ÇHD Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı da, “gizli tanıkların ‘gerçek insan’ olmadıkları için yıllardır mahkemeye getirilemediğini” belirterek “Kanarya” mahlasını kullanan gizli tanığı örnek gösterdi. Kozağaçlı “Gizli tanık Kanarya kim? Getirin burada ötsün” dedi. Mahkeme, Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timtik’in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23 Mart 2022'ye ertelendi.

TIKLAYIN | Avukatların yargılandığı ÇHD davasında 8 yıl sonra ‘dijital deliller’in getirildiği açıklandı; İlhan Cihaner ‘Fethullahçı çetenin ürettiği deliller köküne kadar araştırılsın’ dedi