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HDP'li Beştaş: Gebe kadının bebeğini düşürtenler serbest kalacak ama tweet atanlar içeride kalacak

14 Nisan 2020 16:16

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de yapılan oylama ile yasalaşması kabul edilen infaz düzenlemesine tepki gösterdi. Bitkisel hayata girmekle sonuçlanan, duyu ya da organlarından birini yitirmeye sebep olan ve gebe kadının bebeğini düşürmesine neden olan  yaralama suçlarını işleyenlerin serbest kalacağını dile getiren Beştaş, HDP'li belediye başkanları ve yöneticiler ile gazetecilerin cezaevinde tutulmaya devam edeceğini söyledi. 

Beştaş şöyle konuştu: 

"Yaralama sonucu iyileşmesi imkansız olan hastalığa sebep olanlar ve insanların bitkisel hayata girmeleriyle sonuçlanan fiiller serbest bırakılıyor ama gazeteciler içeride kalmaya devam edecek. Duyu ya da organlarından birini yitirmeye sebep olanlar da serbest bırakılıyor ama belediye eş başkanlarımız içeride tutulmaya devam edecek. Konuşma yeteneğini kaybettirme fiili serbest bırakılıyor ama bizim Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş içeride kamaya devam ediyor. Gebe kadının bebeğini düşürtme fiilinin şüpheli ve sanığı serbest kalıyor ama tweet atan paylaşım yapan içeride kalmaya devam ediyor"

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