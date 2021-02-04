HDP, İzmir'de çiftçilerle buluştu: “Sel altında kaldık; sorunu çözmek için kimse gelmedi"

HDP, İş ve Aş Buluşmaları’nın ikinci durağı olan İzmir’de ilk olarak selden etkilenen vatandaşlarla, çiftçilerle, tarım ve sera işçileriyle buluştu. Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’la konuşan çiftçi, “Selin altında kaldık. Sorunu çözmek için kimse gelmedi sizden başka” dedi.

Çiftçi konuşmasına şöyle devam etti;

“Her şey parçalandı, demirler ve naylon çadır dağıldı. Sadece bu gördüğünüz seranın zararı tek başına 50 bin lirayı buluyor. Ürünümüz suya battı, seralarımız parçalandı. Ama ne yazık ki kimse halimizi sormadı, şimdiye kadar hiç bir yetkili sorunu çözmek için gelmedi. Çiftçi artık ölmüş durumda. Gücümüz yok. Sürdürecek, dayanacak güç kalmadı çiftçide.”

"Tarım Birliği'nden kimse gelmedi" diyen çiftçi "Gelseler de bu adama diyecekler ki 'en az 20 santim beton olması lazım'. Standartlar koymuşlar. O standartlarda çiftçilerde yok. Bu mahsül bitti şimdi kimse almaz" ifadelerini kullandı.

Garo Paylan da çiftçinin sözleri üzerine konuyu gündeme taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.