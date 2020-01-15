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HDP İstanbul İl Örgütü'nden ateş açılması sonrası açıklama: Partimizi hedef alan saldırıların müsebbibi iktidardır

15 Ocak 2020 17:38

Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Örgütü, il binası önünde bir kişinin silahla ateş açması sonrası yaptığı basın açıklamasında " Saldırıların müsebbibi iktidardır" dedi.

Açıklamaya katılan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, iktidarın sürekli HDP'yi hedef gösterdiğini ifade ederek, "Siyasal iktidar kaybetmeye başladığı yerde ülkenin siyaset zemini başka bir zemine kaydırmak istiyor. Bu nedenle bu tür saldırılar bu kadar kolay yapılabiliyor" diye konuştu. 

HDP'nin demokrasiye ve demokrasi güçlerine sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyen Piroğlu, "Buradan açık çağrı yapıyorum bundan sonra partimizi ve demokrasi güçlerini hedef alan saldırıların hepsinin müsebbibi siyasal iktidar olacaktır" ifadelerini kullandı. 

Suikast sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölüm yıl dönümünü hatırlatan Piroğlu, zamanlamaya dikkat çekerek şöyle konuştu: 

"Bu saldırılar bu takvimlemeler tesadüfi şeyler değil. Bu yüzden bütün demokrasi ve emek güçlerine çağrı yapıyorum. HDP'yi hedef alan tüm saldırılar aslında demokrasi ve emek güçlerine yöneliktir. Ya hep beraber bunu geri püskürteceğiz ya da bunların faturasını ödemeye devam edeceğiz"

HDP İstanbul İl binası önünde ateş açıldı

 

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