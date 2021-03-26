HDP'li Paylan, Artvin'de önce esnafın sorunlarını dinledi sonra horon oynadı

HDP "Herkes İçin Adalet Kampanyası" kapsamında İş ve Aş buluşmaları Artvin'in Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde devam etti. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve beraberindeki heyet burada esnaf ve halkın sıkıntılarını dinledi.

Çarşıda halk ve esnafla bir araya gelen HDP'li heyet, burada vatandaşlarla horon oynadı.

Garo Paylan esnafa seslendiği konuşmasında, "İş ve Aş buluşmaları için bu kez Karadeniz'deyiz. Yurttaşlarımızın işçilerin, esnafın dertlerini dinlemeye geldik" dedi.

Hopa’da; "denizlerin kirletilmesinden, aşırı avlanmanın ve sahil yolunun ortaya çıkardığı ekolojik tahribattan, kanalizasyon sularının balıklara verdiği zarardan olan balıkçılarımızın sorunlarını dinledik" diyen Paylan, Kemalpaşa halkı ve esnafının Yusufeli'nde baraj ve viyadük istemediğini söyledi.

Halkın sorunlarını meclis gündemine taşıyacaklarını dile getiren HDP'li heyet, "Halayımızla, horonumuzla, umudumuzla Türkiye’yiz, hep birlikte kazanacağız. İşimizi, aşımızı ve özgürlüklerimizi paylaşarak büyüteceğiz” dedi.

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