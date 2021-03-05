HDP il binasının olduğu sokak girişlere kapatıldı; polis milletvekilinin röportaj vermesini engelledi!

HDP Van İl Örgütü binasının bulunduğu sokağın polis tarafından bariyerlerle kapatılması üzerine HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan, valilik binası önünde eylem başlattı. Eylem sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlamak isteyen Sarısaç, polis tarafından engellendi.

Basın mensuplarının görüntü almasına da kalkanlarla engel olmaya çalışan polis, çekim yapılmasına izin vermeyerek gazetecileri uzaklaştırdı.

Yetkililerle görüşme talepleri reddedilen Sarısaç ve Orhan, valilik binası önünde polisler tarafından kalkanlarla çembere alındı. Haber takibi yapan gazeteciler ise alandan uzaklaştırıldı.

Duruma tepki gösteren Sarısaç, bir gurup AKP'linin partileri binası önüne getirilmek istendiğini belirterek, "Bu yapılan usulsüzlükleri halka duyurduğumuz için eylem ve etkinlik yasağı getiriliyor. 5 yıldır bu kentte yasaklar var ve halk iradesi gasp ediliyor" dedi. Kentin ekonomik verilerde son sıralarda yer aldığına dikkati çeken Sarısaç, "Ekonomik, sosyal, kültürel ve her anlamda çökertilmiş bir Van var. Hiçbir şekilde bunların hukuksuzluklarına boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

Valilin kendilerine açıklama yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Sarısaç, "Yoksa burada oturmaya devam edeceğiz" dedi.

HDP İl Örgütü Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Partimizin il binasının girişinin olduğu sokak yaya girişi ve trafiğe polislerce kapatılmış halkın partisine ulaşması engellenmiştir. Vekillerimiz, il ve ilçe yönetimlerimiz il binamızda beklemektedir. Tüm halkımızı partimizin il binasına davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.