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HDP, İdris Baluken'in konuşmasını paylaştı: Bu çağrıyı 5 yıl önce Meclis'te yaptık

15 Şubat 2021 09:20

HDP, Gara operasyonu sonrası, sosyal medya hesaplarından İdris Baluken'in 5 yıl önceki konuşmasını paylaşarak PKK tarafından alıkonulan polis ve askerler için hükümete yaptıkları harekete geçme çağrılarının karşılık bulmadığını belirtti.  

Dönemin HDP milletvekili İdris Baluken'in TBMM kürsüsünde "Onlarla ilgili kılınızı kıpırdatmıyorsunuz" diyerek komisyon kurma önerisi yaptığı konuşma "Bu çağrıyı 5 yıl önce mecliste yaptık... Daha sonra aynı çağrıları defalarca tekrarladık. Yaşanan ölümlerin sorumlusu, partimizin 5 yıldır kesintisiz bir şekilde yaptığı bu çağrılara sessiz kalanlardır" ifadeleriyle paylaşıldı. 

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