HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Terörle mücadele adı altında ormanlar yakılıyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Tunceli, Bingöl ve Bitlis'te yaşanan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele adı altında ormanlar yakılıyor" dedi.

Meclis'te gündemdeki gelişmelere yönelik basın toplantısı düzenleyen Beştaş, "Aldığımız bilgilere göre Dersim'de yangın büyük oranda kontrole alındı. Bitlis ve Bingöl’de kontrole yakın bir sürecin olduğunu biliyorum ama Kürt illerinde bu yangınların bize çok acı gerçekleri gösterdiğini söylemeden geçemeyeceğim. Dersim’de çıkan yangınların sadece bir yangın olmadığını, yetersizlikle ifade edilemeyeceğini de önemle belirtmek isterim. Yangın çıkaranlar söndürmüyorlar" dedi.

Orman yakmanın devletin terörle mücadelesinde bilinen bir politika olduğunu belirten Beştaş, şöyle dedi:

"Dersim’de 10 yılı aşkın süredir, diğer illerde olduğu gibi operasyon, terörle mücadele adı altında birçok yalan ve çarpıtma ile ormanlar yakılıyor ve tabii yakanlar söndürmüyor. Bu devletin ezelden beri var olan politikasıdır. Hakikatten yüreğimizdeki yangınları bile ayrıştırıyorlar. Bizim yüreğimiz Marmaris ve Dersim için aynı oranda yanıyor ama salgında olduğu gibi yangında bile ayrımcılık yapan, ötekileştiren, kutuplaştıran, yalan haberlerle toplum birbirine düşürmeye çalışan bir politika ile karşı karşıyayız. Muğla’da yaşanan yangınlarda yayılan yalan ortaya çıktı. Bir vatandaş ortaya çıktı, alkollüymüş yangını çıkarmış. Halbuki Kürtler hedef gösterilmişti. Bu yangınlar doğayı, yüreğimizi yakıyor. Biz ülkenin ayrıştırılmaması, bölünmemesi için mücadeleye devam edeceğiz. Bütün yangınlar aynıdır, aynı zararı verir. Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Arap fark etmez, bu ülkenin yurttaşlarının acısını yüreğimizde hissettiğimizi söylemek isterim. "