HDP Esenyurt İlçe Örgütü'ne baskın

HDP Esenyurt İlçe Örgütü binasına düzenlenen baskında, Eşbaşkanlar Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam gözaltına alındı.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Örgütü binasına dün akşam geç saatlerde polisler tarafından baskın düzenlendi. Esenyurt Belediyesi personelinin parti binasında dezenfekte işlemi yaptığı sırada çektiği ve sosyal medyada yaptığı paylaşımda PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı gerekçesiyle baskın yapıldığı öğrenildi. Partililerin bilgilendirilmediği baskında, kapıyı koç başı ile kıran polis, binada yaklaşık 6 saat arama yaptı.

Baskında binada bulunan partinin evrak ve dokümanları ile kitaplar, flama ve bayraklara el koyan polis, daha sonra İlçe Eşbaşkanları Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam'ı da gözaltına aldı.

İlçe eş başkanları ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

HDP İstanbul İl Örgütü'nden açıklama

HDP İstanbul İl Örgütü, söz konusu polis baskınına ilişkin, "Esenyurt İlçe binamıza yapılan hukuk dışı baskını kabul etmiyoruz" açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "HDP Esenyurt İlçe Örgütümüzün binasına 23.01.2021 tarihinde akşam geç saatlerde polisler tarafından baskın düzenlenmiş, hiç bir yöneticimizin haberi olmaksızın parti binamızın kapısı koçbaşı ile kırılmış, İlçe Eş Başkanlarımız Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam gözaltına alınmıştır. Bu açık hukuksuzluğu en sert biçimde kınıyor ve kanunsuz emri veren savcı ve uygulayan polisler hakkında gerekli her türlü hukuki işleme başvuracağımızı bildiriyoruz." denildi.

HDP'den yapılan açıklama şöyle:

"Esenyurt ilçe binamıza gece vakti Cumhuriyet Savcısının sözlü talimatı ile yapılan korsanvari baskın, demokratik bir hukuk devletinde kabul edilemez. Söz konusu baskın ile 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 118 ve 119. Maddeleri bizzat savcı ve kolluk eliyle, açıkça ihlal edilmiştir. Bu maddelere göre gece saatlerinde arama yapılamayacağı gibi, kolluk görevlilerinin arama yapabilmesi için Hakim kararı gereklidir. Hakim kararı olmadan, sözlü talimat ile ilçe binamıza gece vakti yapılan baskın, hukuku hiçe sayan polis devleti uygulamasıdır. Hiç bir yönetici olmadan saatlerce içerde kalan polisin neye el koyduğunu ve nasıl bir el koyma işlemi gerçekleştirdiğini bilmiyoruz.

Partimizi kriminalize ederek ve hukuku ayaklar altına alarak yapılan operasyonlar, iktidarın hukuk reformu söylemlerinin neye denk düştüğünün göstergesidir. AKP-MHP otoriter rejiminin bu uygulamaları hukukun katledilmesidir, faşizme zirve yaptırmaktır, korkularının tetiklediği saldırganlıktır.

Bu açık hukuksuzluğu en sert biçimde kınıyor ve kanunsuz emri veren savcı ve uygulayan polisler hakkında gerekli her türlü hukuki işleme başvuracağımızı bildiriyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar biz kazanacağız."