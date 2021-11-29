HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, fırıncıları ziyaret etti: Fırının kapısını açtığım zaman 16 bin lira; 6 bini zarar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Adana’da fırıncıların sorunlarını dinledi. Sorunlarını dile getiren fırıncı maliyetlerin yüksek olmasından şikayet etti.

Fırıncı, faturalarını ve gider tablosunu göstererek "Ben bu fırının kapısını açtığım zaman 16 bin lira benim masrafım. Bunun 6 bin lirası zarar" dedi.

Bir fırıncıyı ziyaret ederek yaşadıkları sorunları dinleyen Sancar, "Halkın ekmek derdinin peşindeyiz. Bu soygun, talan düzeni böyle gitmez. Bunu değiştireceğiz, mutlaka değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.