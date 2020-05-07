HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar: Ahmet Şık'ın eleştirisini ve istifa tarzını doğru bulmadım; yine birlikte yürüdüğümüz bir yoldaşımızdır

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın istifa ederken yaptığı eleştirileri ve istifa tarzını doğru bulmadığını söyledi. Şık ile herhangi bir çatışmanın söz konusu olmadığını ifade eden Sancar, "Ahmet bizim yine birlikte yürüdüğümüz bir yoldaşımızdır" dedi.

Kendisinin de zaman zaman HDP'yi eleştirdiğini hatırlatan Sancar, "Ayrılmak onun takdiridir ama ben eleştirisini ve tarzını doğru bulmadım. Örnek vermek gerekirse eğer hakikaten HDP'de sorun varsa, işleyişte sorun varsa ki benim de eleştirilerim hep vardı daha demokratik bir işleyişinin gerektiğini düşünüyordum ama Ahmet'in kast ettiği gibi değil. Daha farklı bir şekilde, daha katılımcı ve içeride daha şeffaf bir yapının gerekli olduğunu ben de söyledim ve bu konuda da hep bir çaba var" dedi.

FOX TV'de yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programında soruları yanıtlayan Sancar, daha önce yönetimde hiç yer almadığını ve bu nedenle işleyişi tam olarak bilmediğini ifade ederek, "Şimdi eş genel başkanım ve görüyorum ki bu iş çok zormuş. HDP'nin eş genel başkanı olmak çok zor çünkü HDP çok renkli, çok sesli bir parti. Bir konu saatlerce tartışılıyor. Neden? İkna ve mutabakat diye bir yöntemi vardır bu partinin organlarında. Bir kişi bile itiraz ileri sürmüşse onu ikna etme gibi bir prensipten hareket ediyoruz. Oy çokluğu oy birliğinden önce mutabakat diye bir prensipten hareket ediyoruz" diye konuştu.

Ahmet Şık'ın istifaya gerek duymadan HDP'de devam etmesi ve eleştirilerini parti kurullarında söylemesi gerektiğini belirten Sancar, şöyle devam etti:

"Ahmet bizim yine birlikte yürüdüğümüz bir yoldaşımızdır. Yaptığı eleştiri bana göre haksız olsa bile ayrılma usulü bana göre doğru olmasa bile Ahmet'le bizim herhangi bir şekilde çatışmamız olmaz. Tam tersine Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinde sık sık buluşacağımızı düşünüyorum. O nedenle kimse buradan HDP'yi veya Ahmet'i yıpratacak bir tartışmaya girmesin lütfen. Halk tabiri ile söyleyeyim 'kimseye buradan ekmek çıkmaz'. Ahmet'i yıpratmak yanlıştır onun üzerinden HDP'yi yıpratmaya çalışmak da nafiledir"

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