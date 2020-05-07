T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar: Ahmet Şık'ın eleştirisini ve istifa tarzını doğru bulmadım; yine birlikte yürüdüğümüz bir yoldaşımızdır

07 Mayıs 2020 09:46

T24 Haber Merkezi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın istifa ederken yaptığı eleştirileri ve istifa tarzını doğru bulmadığını söyledi. Şık ile herhangi bir çatışmanın söz konusu olmadığını ifade eden Sancar, "Ahmet bizim yine birlikte yürüdüğümüz bir yoldaşımızdır" dedi.

Kendisinin de zaman zaman HDP'yi eleştirdiğini hatırlatan Sancar, "Ayrılmak onun takdiridir ama ben eleştirisini ve tarzını doğru bulmadım. Örnek vermek gerekirse eğer hakikaten HDP'de sorun varsa, işleyişte sorun varsa ki benim de eleştirilerim hep vardı daha demokratik bir işleyişinin gerektiğini düşünüyordum ama Ahmet'in kast ettiği gibi değil. Daha farklı bir şekilde, daha katılımcı ve içeride daha şeffaf bir yapının gerekli olduğunu ben de söyledim ve bu konuda da hep bir çaba var" dedi. 

FOX TV'de yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programında soruları yanıtlayan Sancar, daha önce yönetimde hiç yer almadığını ve bu nedenle işleyişi tam olarak bilmediğini ifade ederek, "Şimdi eş genel başkanım ve görüyorum ki bu iş çok zormuş. HDP'nin eş genel başkanı olmak çok zor çünkü HDP çok renkli, çok sesli bir parti. Bir konu saatlerce tartışılıyor. Neden? İkna ve mutabakat  diye bir yöntemi vardır bu partinin organlarında. Bir kişi bile itiraz ileri sürmüşse onu ikna etme gibi bir prensipten hareket ediyoruz. Oy çokluğu oy birliğinden önce mutabakat diye bir prensipten hareket ediyoruz" diye konuştu.

Ahmet Şık'ın istifaya gerek duymadan HDP'de devam etmesi ve eleştirilerini parti kurullarında söylemesi gerektiğini belirten Sancar, şöyle devam etti:

"Ahmet bizim yine birlikte yürüdüğümüz bir yoldaşımızdır. Yaptığı eleştiri bana göre haksız olsa bile ayrılma usulü bana göre doğru olmasa bile Ahmet'le bizim herhangi bir şekilde çatışmamız olmaz. Tam tersine  Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinde sık sık buluşacağımızı düşünüyorum. O nedenle kimse buradan HDP'yi veya Ahmet'i yıpratacak bir tartışmaya girmesin lütfen. Halk tabiri ile söyleyeyim 'kimseye buradan ekmek çıkmaz'. Ahmet'i yıpratmak yanlıştır onun üzerinden HDP'yi yıpratmaya çalışmak da nafiledir"

Ne Olmuştu?

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,  Twitter'dan yaptığı paylaşımla  partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim" diyen Şık, "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Şık, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den milletvekili aday gösterilmiş ve İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

ETİKETLER

ahmet şıkhdpmithat sancarhdp eş genel başkanıistifadoğru bulmadımHDP İstanbul Milletvekilifox tvismail küçükkaya

Diğer Videolar

Almanya'da Koronavirüs aşısı denemeleri yaz geçmeden sonuçlanabilir

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

Baroların yürüyüşünü takip eden muhabire polis engeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24