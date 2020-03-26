HDP'den işçiler için 'ücretli izin' talebi: Patronlara 100 milyarı hediye eden AKP iktidarı, işçilere kolonya vadediyor

Halkların Demoktratik Partisi(HDP), Twitter hesabından #EvdeKalDemesiKolay etiketi ile bir video paylaştı. Yeni tip Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerde işçi haklarının gözardı edildiğine dikkat çekilen videoda, salgınla mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerde açıklanan 100 milyar liranın 'patronlara hediye edildiği' ifadeleri kullanıldı.

"Çalışanlar, emekçiler, evini geçindirmek zorunda kalanlar da evde kalmak, salgından korunmak istiyor ve #EvdeKalDemesiKolay diyor. Evde kalmanın koşullarını yaratmayanlar salgının yayılmasının sorumlusudur. Her şeye rağmen, sevdiklerimizin hayatı için evde kalalım" sözleriyle paylaşılan videoda ayrıca işçilerin salgına yönelik endişelerine de yer verildi.