HDP'den Grup Yorum için Meclis'te açıklama: Ölüm sınırına yaklaşmış durumdalar, talepleri karşılanmalı

HDP Milletvekilli Musa Piroğlu, 224 gündür açlık grevinde olan Grup Yorum üyelerinin ölüm sınırına yaklaştıklarını ve hala taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi. Grup Yorum üyelerinin açlık grevini ölüm orucuna çevirdiklerini hatırlatan Piroğlu, "Sanatçıların temel talebi konser yasaklarının kaldırılması ve kültür merkezlerine yönelik baskının ortadan kaldırılmasıdır. Çözüm istiyorlar" dedi.

HDP Milletvekilleri Musa Piroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve TİP Milletvekili Erkan Baş, ölüm orucunda olan Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek için TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Piroğlu, sanatçıların sağlık durumunun kötüleştiğinin sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından tespit edildiğini ifade ederek, "Sanatlarını icra ettikleri için hapiste tutulan sanatçıların talepleri karşılanmalı ve biran önce serbest bırakılmalılar. Grup Yorum üyelerinin talepleri kabul edilmeli ve üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hapishanedeki hak ihlallerine de dikkat çeken Piroğlu Çağlayan Adliyesi’nde rehin alınan Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümüyle ilgili yargılanan sanıklara ilişkin davada bir itirafçının verdiği çelişkili ifadeleri nedeniyle müebbet hapis cezası alan Mustafa Koçak'ı da gündeme getirdi. Piroğlu, "Mustafa Koçak, adil yargılanma hakkının teslim edilmesini istiyor. Ölüm orucunda. 200 günü aşmış açlık grevi sırasında ciddi sağlık sorunları yaşıyor.Hapishane idaresi yasal olarak alması gereken hiçbir tedbiri almıyor yerine getirmiyor. Biz 'gizli tanık' ifadelerinin ne olduğunu çok uzun süredir biliyoruz" dedi.

Piroğlu, gizli tanık ifadesi ile hapishanede tutulan insanların serbest bırakılarak adil yargılanma haklarının teslim edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.