HDP'den faili meçhullere dikkat çeken video: Çekin Tuğlayı

HDP, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialar üzerine yeniden gündeme gelen faili meçhul cinayetlerle ilgili bir video hazırladı. Hazırlanan videoda, hükümet yetkililerinin faili meçhuller ile ilgili açıklamalarına yer verilerek "Çekin Tuğlayı" denildi.

Yıllardır kayıp yakınlarının akıbeti için her hafta mücadele eden Cumartesi Anneleri'nin çağrısına da yer verilen video, "Bu topraklarda işlenen her bir failli belli cinayetin sorumlularını tanıyoruz. #ÇekinTuğlayı cinayetlerin, topluma karşı işlenen suçların sorumluları hesap versin. Halkımıza ve mücadelemize güveniyoruz; mafya-çete-iktidar ilişkilerinin yarattığı çürümeyi hep birlikte durduracağız" ifadeleriyle paylaşıldı.

Susurluk olayının yaşandığı 1996'da, olayların merkezindeki isim olan dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, yaşananların ardından “Duvardan bir tuğla çekilirse duvar hepimizin üstüne yıkılır” sözlerini kullanmıştı.