HDP'den çiftçi için kanun teklifi: "Ekmeğin 6-7 liraya yükselmesi riskiyle karşı karşıyayız; bu bir beka meselesidir"

HDP Ekonomi Komisyonu, Buğday krizi nedeniyle çiftçinin mazot ve gübre maliyetlerinin yarısının kamu bütçesinden karşılanması için kanun teklifi sundu. "Ekmeğin 6-7 liraya yükselmesi riskiyle karşı karşıyayız" diyen HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, "Meclis’in sorumluluk alması lazım. Biz bir yasa teklifi hazırladık ve diyoruz ki; çiftçinin mazot ve gübre maliyetlerinin yarısını kamu bütçesinden karşılayalım diyoruz. Bir çiftçi şu anda tarlasına gübre atamıyorsa, gübre fiyatları 2 bin liradan 9-10 bin liraya çıktıysa, bu maliyetin yarısını kamu bütçesinden karşılamamız lazım" dedi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısıyla hazırladıkları kanun teklifine ve Türkiye’nin tarımsal üretimde karşı karşıya olduğu risklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buğday krizinin vatandaş için çok büyük sorunlar yaratacağını ifade eden Paylan, "Bu bir beka meselesidir. Bir varlık ve yokluk meselesi ile karşı karşıyayız" dedi.

"AKP’li vekiller bizlere kulislerde Cumhurbaşkanı’na dair sitemlerde bulunuyorlar. AKP’li milletvekilleri biz çarşıya pazara çıkamıyoruz, yüzümüz yok diyorlar" diyen Paylan, "Cumhurbaşkanı’na korumasız, ayarlanmamış bir ziyaretle, çarşıya pazara çıkmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Paylan'ın açıklamaları şöyle:

"Ekmeğin 6-7 liraya yükselmesi riskiyle karşı karşıyayız"

Ülkemiz AKP’nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle dışa bağımlıdır. Şu anda buğdayda kendi kendine yetebilen bir ülke değiliz. Milyonlarca ton buğdayı ithal ediyoruz. Buğday ithalatının da yüzde 90’ını şu anda savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştiriyoruz. Bu yıl buğday ithal edememe riski ile karşı karşıyayız.

Şu anda buğday uluslararası piyasalarda, dolar bazında iki katına çıkmış durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 ton buğday ithal etmeye kalksa, geçen yıl 4-5 bin liraya ithal edilen buğday, bu yıl 10 bin liraya dahi buğdayı ithal edilemeyecek durumda. Bu bir çuval unun 700-800 liraya yükselmesi demektir. Yani bir ekmeğin 6-7 liraya yükselmesi riskiyle karşı karşıyayız.

"Çiftçinin mazot ve gübre maliyetlerinin yarısını kamu bütçesinden karşılayalım"

Şu durumda buğdayı yeterli miktarda ithal edemeyeceğiz, çiftçi de yeterince ekemedi ne olacak? Bir buğday krizi, bir ekmek krizi riski ile karşı karşıyayız. İktidar bu aymazlıktan derhal vazgeçmeli ama geçmiyor, gerekli tedbirleri almıyor. Meclis’in sorumluluk alması lazım. Biz bir yasa teklifi hazırladık ve diyoruz ki; çiftçinin mazot ve gübre maliyetlerinin yarısını kamu bütçesinden karşılayalım diyoruz. Bir çiftçi şu anda tarlasına gübre atamıyorsa, gübre fiyatları 2 bin liradan 9-10 bin liraya çıktıysa, bu maliyetin yarısını kamu bütçesinden karşılamamız lazım. Binalı Yıldırım 4-5 yıl önce bunun sözünü vermişti, ama tutmadı. Biz mazot ve gübre maliyetlerinin yarısı devletten yarısı çiftçiden dedik ve HDP Ekonomi Komisyonu olarak hazırladığımız kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı’na sunduk.

"Bu bir beka meselesidir"

Bu bir beka meselesidir. Bir varlık ve yokluk meselesi ile karşı karşıyayız. Yurttaşlarımız 2. Dünya Savaşı’ndan beri böylesi bir buğday krizi görmediler. Pahalılık vardı ama bir buğday krizi ile karşı karşıya kalmadık. 2. Dünya Savaşı’ndan 70 yıl sonra, AKP iktidarıyla yeni bir buğday krizi riskiyle karşı karşıyayız. İthal edemiyorsak, çiftçiye gerekli desteği verip tarlasını ekmesini, kendi kendine yeter bir ülke olmamızı sağlamalıyız. İktidara ve tüm siyasi partilere bir kez daha çağrı yapıyorum: Gelin, çiftçinin mazot ve gübre maliyetlerinin yarısını karşılayalım. İktidar kaynak nerede diyecek. Kaynak bütçede. Saray’ın israflarını, yandaş müteahhitlere akan kaynakları kessek emin olun tüm çiftçilerimize bu desteği sağlayabiliriz.

"Enflasyonu market basarak düşüremezsiniz"

Enflasyonu market basarak düşüremezsiniz. Enflasyonu düşürmenin tek yolu, çiftçinin ekmesini biçmesini sağlamak. Saray’a göre enflasyon yüzde 54 ama halkın enflasyonu yüzde 120. Çarşıda, pazarda yangın var! Bu yangını üreterek, çiftçinin ekmesini biçmesini sağlayarak söndüreceğiz. Aksi takdirde, gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar devam eder ve yurttaşlarımız bir gıda krizi ile karşı karşıya kalır.

"Cumhurbaşkanı’na çarşıya pazara çıkmasını tavsiye ediyorum"

AKP’li vekiller bizlere kulislerde Cumhurbaşkanı’na dair sitemlerde bulunuyorlar. AKP’li milletvekilleri biz çarşıya pazara çıkamıyoruz, yüzümüz yok diyorlar. Çarşıya pazara çıkıyoruz yuhlanıyoruz diyorlar. Erdoğan, milletvekillerinde çarşıya pazara çıkacak yüz bırakmadı. Cumhurbaşkanı’na korumasız, ayarlanmamış bir ziyaretle, çarşıya pazara çıkmasını tavsiye ediyorum.