HDP'den aşılamanın düşük olduğu bölgede aşı kampanyası: Yüzlerce kişi davul zurna eşliğinde Sağlık Müdürlüğü'ne yürüdü

HDP İlçe Örgütü, aşılama oranının yüzde 43 olduğu Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde aşı kampanyası başlattı. HDP Bismil İlçe Örgütü binası önünde toplanan 300'e yakın vatandaş, davul ve zurna eşliğinde İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yürüdü.

HDP Bismil İlçe Örgütü, aşı kampanyasına dikkat çekmek amacıyla kitlesel bir şekilde aşı oldu. Aralarında Bismil Belediyesi Eş başkanı Orhan Ayaz, HDP İlçe Eş Başkan ve yöneticilerinin bulunduğu kalabalık bir kitle ilçe örgütünde bir araya geldi. Daha sonra yürüyüş halinde Fatih Mahallesi'nde bulunan 1 Nolu Sağlık Ocağı'na geçildi.

Burada açıklama yapan görevden alınarak yerine kayyım atanan Bismil Belediyesi Eş Başkanı Orhan Ayaz, aşı oranın düşük olmasından kaynaklı virüse yakalananların sayısında artış yaşandığını belirterek aşı olmanın öneminden bahsetti.

Bismil'de yüzde 30 oranında bir aşılamanın olduğunu kaydeden Ayaz, "Bu gün yüzlerce kişi ile buraya aşı olmak için geldik. Aşının önemini son günlerde yoğun bir şekilde artan vaka sayısı bir kez daha ortaya çıkardı. Toplum sağlığı için her kesin aşı olması lazım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kitle sırayla aşı oldu.