HDP'den 8 Mart paylaşımı: "Dayanışma ve mücadeleyle değiştirmeye geliyoruz!"

Halkların Demokratik Partisi(HDP) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı bir video paylaşarak "Dayanışma ve mücadeleyle değiştirmeye geliyoruz!" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kısa tarihçesinin de anlatıldığı videoyu paylaşan HDP, paylaşıma "Yaşamlarımıza kast edenlere karşı birlikte yürüyor, özgürlük ve eşitlik ısrarımızı sürdürüyoruz. Bizleri susturmak isteyenlere cevabımızdır: Dayanışma ve mücadeleyle değiştirmeye geliyoruz!" mesajını ekledi.