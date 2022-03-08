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HDP'den 8 Mart paylaşımı: "Dayanışma ve mücadeleyle değiştirmeye geliyoruz!"

"Yaşamlarımıza kast edenlere karşı birlikte yürüyor, özgürlük ve eşitlik ısrarımızı sürdürüyoruz"

08 Mart 2022 11:02

Halkların Demokratik Partisi(HDP) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı bir video paylaşarak "Dayanışma ve mücadeleyle değiştirmeye geliyoruz!" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kısa tarihçesinin de anlatıldığı videoyu paylaşan HDP, paylaşıma "Yaşamlarımıza kast edenlere karşı birlikte yürüyor, özgürlük ve eşitlik ısrarımızı sürdürüyoruz. Bizleri susturmak isteyenlere cevabımızdır: Dayanışma ve mücadeleyle değiştirmeye geliyoruz!" mesajını ekledi. 

8 Mart paylaşımıHDP8 Mart Dünya Kadınlar Günüvideo

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