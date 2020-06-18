HDP, 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nün İstanbul finalini yaptı: Halkın sesi olmaya adayız

HDP, Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya başlattığı 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nün 4 gününde İstanbul’daki finali Beşiktaş ilçesindeki Abbasağa Parkı’nda gerçekleştirdi. Açıklama öncesi parkın girişinde polisler kimlik kontrolü yaptı.

HDP’li milletvekilleri alandaki kitle tarafından halay ve zılgıtlarla karşılandı. Parkta bulunanlar sık sık, “HDP halktır halk burada”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “HDP umuttur umut dimdik ayakta” sloganları attı.

Açıklamanın ardından Beşiktaş'taki kartal heykeli civarında 5 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: T24

HDP Milletvekili Başaran: Halkın sesi olmaya adayız

Yürüyüşte konuşan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman HDP Milletvekili Ayşe Acar, "Biz Kazdağları, Hasankeyf için yola çıktık. Biz halkla beraber geleceğimiz için yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi durduramayacak. Halkın sesi olmaya adayız. Darbeleri yönetim biçim haline getirenler tarihin kara sayfalarında yer alıyor. Bu darbe de diğer darbeler gibi bizim mücadelemizle sonuçlanacak” dedi.

Yürüyüşün devam edeceğini belirten Başaran “15 Haziran’dan bu süredir karanlığı örgütleyenlere karşı, kadına yönelik şiddeti örgütleyenlere karşı, halkı yok sayanlara karşı, ‘Biz buradayız’ demek için yürüyüş başlattık” şeklinde konuştu.

HDP’nin eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, binlerce üyesinin tutuklandığı dile getiren Başaran, “Saldırdıkça biz büyüdük. Bizi kendilerine muhtaç etme siyasetine karşı yıkabileceğimizi gösterme yürüyüşüdür. Biz ‘Hak, hukuk, adalet için yola çıkıyoruz’ dedik. Biz sosyal ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için yola çıktık. Bizler savaşları durdurmak için yola çıktık. Biz kararlı bir şekilde bu ülkede barış ortamını tesis etmek için her şeyi göze alarak bu yola çıktık” dedi.

HDP’nin Edirne’den başlayan yürüyüşü yarın İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinden uğurlanıp Kandıra Cezaevi’ne yürüyecek.

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Elif Bulut: Kimse tek başına yürümeyecek

Açıklamada ilk konuşmayı yapan HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Elif Bulut “HDP bu yürüyüşü karanlığa karşı yapıyor” diyen Bulut, yürüyüşün büyüyerek devam edeceğini söyledi. Bulut, “Kimse tek başına yürümeyecek. Haklı taleplerimizi haklı yürüyüşümüzle taçlandıracağız” dedi.

TMMOB adına konuşan Cevahir Efeçelik ise “Her dönem milli iradeyi işaret edenler meslek odalarını vesayet altına almakla meşgul. Üzerimize gelen buluta karşı yan yana gelmekten başka bir çaremiz yok. Demokrasi yürüyüşünün yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay: Baskılarınız ne işe yaradı?

Efe Bulut'un ardından açıklama Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, “İktidarın bu faşist blokunun saldırıları ilk kez gördüğümüz bir şey değil” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Soruyoruz: Baskılarınız ne işe yaradı? İktidarın anlamadığı şey şu: Tehditler, kayyımlar, vekilliklerin düşürülmesi bu ülkeyi seven birbirine söz verenlerin yürüyüşünü asla engellemeyecek. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız, mutlaka kazanacağız.”

Kaldıraç’tan Hakan Dilmeç “Bu ülkede direniş dinamikleri hiç bitmedi, hiç bitmeyecek” derken, Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Burcu Gül “Bütün faşistler yenildi. Örgütlü halkı hiç kimse yenemez” ifadelerini kullandı.

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay: İşçilerin kadınların nefes alma şansı yok

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay ise şunları söyledi:

“Yaşadığımız son üç ay bize gösterdi ki vahşi kapitalist sistemde nefes alma şansımız yok. İşçilerin, kadınların nefes alma şansı yok. Bizler bu ülkede bütün halkların eşit günlere sahip olacağı günler için mücadele ediyoruz. Bizler kadınların toplumsal hayata katılması için mücadele ediyoruz. Her türlü baskıya, faşizme rağmen bu ülkenin halklarının umudunu kıramadılar. Barış içinde yaşayacağız. Bu yürüyüşü sevgiyle, saygıyla yürüyoruz. Yan yanayız, omuz omuzayız.”

KESK adına Beyzade Sayın da bir konuşma yaptı. Sayın, “Bu yürüyüş tekçi, ırkçı, doğa düşmanı iktidara karşı eşitlikçi, çok dilli, birleşik halk hareketinin yürüyüşü. Bu yürüyüş doğa talanına karşı halkların bir arada mücadelesinin yürüyüşü” diye konuştu.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan: Bu saldırganlığı püskürtecek olan birliktir

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan yürüşün talebinin demokrasi olduğunu söyledi:

“Tek adam rejiminde hak, emek yok. Baskı, şiddet, savaşçı politikalar, emeğin sömürülmesi, demokratik hakların gasp edilmesi var. Bu nedenle HDP’de simgeleşen baskıları sadece HDP’de sınırlı görmemek gerekiyor. Bu saldırganlığın hedefinde hak, özgürlük talep eden herkes var. Bu saldırganlığı püskürtecek olan mücadele birlikleridir. Aslında ABD’de Floyd’un ‘nefes alamıyoruz’ deyişinde birleşen halkların verildiği demokrasi, direniş iradesi verecek cevabı göstermekte. AKP korkmalı. Bu düzeni değiştirecek olan bu güçtür, bu güç bizde vardır.”

SODAP’tan Gökhan Hakan ise “Mücadelenin, direnişin adı nerede olduysa HDP orada. Bu yürüyüşteki direniş HDP’nin hep var olduğunu gösteriyor. Umut bizde, umut burada, umut HDP’de” dedi.

Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, bu yürüyüşün bir parçası olduklarını belirtti. Karabulut“Yürüyüşü yan yana sürdüreceğiz. Kazanacağız" diye konuştu.