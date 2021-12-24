Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alıp çarpılan küçük yatırımcı şimdi kara kara düşünüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV yayınında 'Türkiye Ekonomi Modeli' hakkında açıklamalarda bulundu. Nebati, "Çok kısa sürede olumlu sonuçları göreceğiz" dedi. Programın ilerleyen kısımlarımda Nebati vatandaş tarafından yapılan dolar alımı konusunda; '' 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar büyük finansörler değil. Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar.'' ifadelerini kullandı.