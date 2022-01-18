Hayvanseverlerden çağrı: Köpeklerin barınaklarda yaşamaları mümkün değil, bir politika oluşturulmalı

Nilüfer Gülbaş /Ankara

Maya Kimsesiz Köpekleri Kurtarma Koruma ve Yuvalandırma Vakfı gönüllüleri sokak hayvanlarının toplanarak şehrin uzak bölgelerine gönderildiğini, çok sayıda köpeğin ise barınaklara bırakıldığını belirterek, "Bütün bunlar çare değil. Politika üretilmeli" dedi.

Pitbull cinsi köpeklerle başlayan tartışmaların ardından mahallelerde yaşayan binlerce sokak hayvanı belediyelerce toplandı. Bu hayvanların büyük bölümünün akıbeti bilinmiyor. Bir bölümü ise zaten olanakları kısıtlı olan barınaklara bırakıldı.

Ankara'da kendi imkanlarıyla hayvanların beslenmesi ve barınması için mücadele eden gönüllüler tarafından kurulan Maya Vakfı gönüllüleri, barınakların da hayvanların yaşamını sürdürmesi için çare olmadığını söyledi. Gönüllüler, hayvanların büyük bölümünün şehir dışında ormanlık arazilere bırakıldığını, burada ölüme terk edildiğini belirtti.

Ankara’da gönüllülerin katkılarıyla barınak oluşturan Maya Vakfı’nın gönüllüleri, Türkiye'de barınak sayısının yetersiz olduğunu ve barınakların da hayvanlar için yaşam alanı olarak düşünülemeyeceğini söyledi. Yuvalandırmanın ve açılacak gönüllü barınakların sokak hayvanlarının yaşamı için şu anda çok önemli olduğunu kaydeden hayvanseverler, gönüllüleri ve hayvanseverleri dayanışma ve politika üretmek için destek olmaya çağırdı. Hayvan hakları için acil bir politikaya ihtiyaç olduğunu belirten hayvanseverler, sokak hayvanlarının ölüme terk edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.